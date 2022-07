Confesercenti, in estate spesa famiglia in calo di 800 milioni

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 31 LUG – L’incertezza sul futuro dell’economia e la crescita dei prezzi faràò rallentare i consumi delle famiglie nel periodo estivo. Lo afferma la Confesercenti secondo cui i consumi, «dopo un anno di crescita, si apprestano a tornare in territorio negativo: per il trimestre estivo si prevede un calo della spesa dei consumatori di 800 milioni di euro rispetto all’estate scorsa». E senza un rallentamento dell’inflazione, sottolinea l’associazione «il gap è destinato ad allargarsi in autunno, con una perdita di -2,1 miliardi di euro di consumi concentrata nell’ultimo trimestre dell’anno.

Un’inversione di tendenza che «allontanerebbe ancora di più la ripresa dei consumi, ormai impossibile da afferrare prima del 2024: a fine 2022, infatti, la spesa delle famiglie risulterebbe ancora di 36 miliardi inferiore al livello pre-pandemico, e anche le prospettive per il 2023, al momento, sono di un forte rallentamento, con un’inflazione ancora al 4% nella media annua». (ANSA).

