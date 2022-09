Conferência nacional do PCP em Novembro não será electiva

Entornointeligente.com /

A conferência nacional que o PCP marcou para Novembro em Corroios (Seixal) não será electiva, garantiu neste domingo Jerónimo de Sousa, que, no entanto, também não quis especificar se poderá servir para a ratificação de uma decisão do Comité Central de substituição do actual secretário-geral.

«Não é uma conferência electiva, é uma conferência que, entre os congressos e as reuniões do Comité Central, serve para procurar, através de uma resolução política, responder aos grandes problemas nacionais e aos problemas concretos que vivemos», disse Jerónimo de Sousa na conferência de imprensa sobre a reunião do Comité Central deste fim-de-semana . Questionado sobre se na conferência poderia ser anunciada a sua substituição, o líder comunista não desarmou. «Um dia será, mas com uma garantia: prometo que vai ter tempo para fazer essa pergunta outra vez.»

Apesar de o partido – em concreto, a CDU – estar em perda sucessiva de eleitorado, Jerónimo não admite que os resultados eleitorais sejam o motivo para a marcação desta conferência entre congressos – algo que não acontece há 15 anos. Até porque não há campanhas eleitorais a curto prazo, realçou.

«Estamos a viver um período muito difícil e muito apertado que leva a exigências de nós, não só comunistas mas também democratas, patriotas preocupados com a situação, que possamos encontrar uma resposta de luta que seja capaz de travar o caminho de ‘descambamento’ para uma situação social [problemática]. Pode haver e há divergências de fundo, mas todos estamos de acordo que, assim, não: não se imponha o empobrecimento à esmagadora maioria dos portugueses .»

Na sua intervenção sobre as conclusões deste Comité Central, Jerónimo deixou, a par e passo, críticas ao Governo, tanto pelos apoios que anunciou como por tudo o que se recusa a fazer. Nomeadamente, a aumentar salários e taxar os lucros extraordinários dos grupos económicos, que classificou de «quase obscenos». Jerónimo vincou que o PCP não é contra o facto de uma empresa dar lucro. «Uma empresa não é para dar prejuízos, mas quem pode admitir esta disparidade?», questionou, defendendo ser «justo» que «uma parte desses lucros fabulosos tenha uma dimensão social, sirvam para investir na produção nacional e para preocupações sociais».

Sobre as pensões, o PCP critica a «manobra» do Governo para, «a pretexto de uma prestação única que não cobre sequer metade do poder de compra perdido em 2022, impor, ao contrário do que o Governo anuncia, um corte definitivo no valor das pensões em 2023 e nos anos seguintes».

Jerónimo insistiu na necessidade urgente de tomar medidas como o aumento geral dos salários e pensões (numa percentagem que assegure já este mês a reposição e valorização do poder de compra) e do salário mínimo para 800 euros, de forma intercalar; o tabelamento ou fixação de preços máximos dos bens essenciais (energia, combustíveis e bens alimentares); fixação de um tecto máximo para aumento das rendas (até aos 0,43% deste ano); e tributação extraordinária dos lucros excessivos. Tudo recomendações e propostas chumbadas no Parlamento, na sexta-feira, pelo PS.

