Conferencia Episcopal Panameña dice que redoblará las medidas contra abusos a menores

La Conferencia Episcopal Panameña (CEP) aseguró que se redoblarán las medidas preventivas para erradicar los abusos a menores en la Iglesia Católica.

La postura de los obispos panameños tras la cumbre sobre los abusos en el Vaticano, se dio a conocer este domingo mediante un comunicado que leyó el obispo Manuel Ochogavía al final de la eucaristía en honor a Jesús Nazareno de Atalaya, en la provincia de Veraguas.

“Asumimos la decisión del Papa Francisco, que “si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso, que representa ya en sí mismo una monstruosidad, ese caso será afrontado con la mayor seriedad”, indicó la CEP.

El comunicado de la CEP también indica que han dado pasos firmes con la publicación del documento “Protegiendo Nuestro Tesoro”, que es el protocolo para el manejo de los casos de abusos, aprobado por la Santa Sede, para la Iglesia Católica de Panamá.

José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, dijo al papa Francisco, en su reciente visita a Panamá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que no está solo en el proceso de conversión que necesita la Iglesia.

Además, los obispos panameños abordaron el tema de la migración en Panamá e indicaron que no se puede ser indiferente ante el drama que se vive en las fronteras.

“Lamentablemente, la llegada de estos migrantes ha generado en algunos sectores estereotipos, porque piensan que les quitan el trabajo o traen enfermedades; incluso hay visos de xenofobia en un país, cuya vocación es la apertura, la acogida y el servicio al mundo”, manifestaron.

En ese sentido, la CEP pidió acoger y proteger a los migrantes.

Recientemente, centeneres de migrantes cubanos llegaron a Puerto Obaldía, Comarca Guna Yala, con el objetivo de continuar su travesía hacia Estados Unidos.

