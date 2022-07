Confederación Indígena del Ecuador pide destitución de ministro del Interior por represión a huelga

Entornointeligente.com /

23 de julio de 2022.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó una solicitud de juicio político al ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, en la Asamblea Nacional del país por la actuación de las fuerzas armadas durante el paro general. La medida fue presentada por el diputado Peter Fernando Calo, del partido indígena Pachakutik, el pasado jueves (21). El documento acusa al ministro de «incumplimiento de sus funciones, responsabilidad política, aplicación indebida del uso de la fuerza y ​​violaciones al derecho de manifestación». El diputado Pedro Fernando Calo se apoya en el código de ética de los servidores públicos. En junio, Ecuador vivió 18 días de paro nacional, convocado por el movimiento indígena, que presentó una agenda con diez demandas, entre ellas, la reducción de los precios de los combustibles y el fin de la minería en territorios indígenas. Según un relevamiento de organismos de derechos humanos, hubo seis muertos, 331 heridos y 152 personas detenidas. Las semanas de inestabilidad llevaron a la oposición a abogar por la destitución del presidente Guillermo Lasso en el Parlamento. Sin embargo, la solicitud de juicio político no fue aprobada. El 30 de junio, el gobierno y los representantes indígenas firmaron un acuerdo para poner fin a la huelga general. Ahora la Asamblea Nacional de Ecuador, que encabezan los partidos opositores Pachakutik y Unión por la Esperanza (Unes), deberá discutir si abre un juicio político contra el ministro Patricio Carrillo Rosero. «Los que creen en el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos votarán por la destitución, los que no creen en los derechos humanos seguramente harán todo por salvar al ministro», defiende Pabel Muñoz, diputado de la bancada Revolución Ciudadana, en un entrevista con Brasil de Fatp. Una nueva directiva legislativa asumió, encabezada por Virgílio Saquicela, de corriente independiente del partido Pachakutik, Marcela Holguín (Unes) en la primera vicepresidencia, Darwin Pereira, de un ala considerada más a la izquierda de el Pachakutik, como primer vicepresidente, y Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, como vocero del Consejo de Administración Legislativa. «No diría que es una oposición consolidada, pero el gobierno claramente ha perdido el rumbo de la Asamblea. Lo digo porque son tres actores que no necesariamente siempre coinciden con una agenda programática sometida a la voluntad del Presidente de la República, finalizó diciendo Muñoz.

