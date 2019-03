Confabulario

Entornointeligente.com / Salió de pobre Trabajar con el Tortugón le cambió la vida a Isolda. Le compró una casa en Brisas del Golf a sus padres y los sacó del apartamento de alquiler en Carrasquilla en donde vivieron siempre. Tumbadora Carmencita tumbó a legendarios ñames como Marciano para treparse como secre general en Trabajo. Zulphy dijo que no trabajaría con una lumpen, pero ahora tiene que tragársela. Tumbadora II Carmencita tiene además un conflicto de intereses porque la firma de abogados de su esposo está vinculada al Tortugón. Ahora hay gente que denuncia manipulación de expedientes. La pillaron La diputada Barbie del ñameñismo fue captada en plena acción ofreciendo trabajo en el gobierno a cambio de apoyo. ¿Qué dirán los Tres Chiflados y Fredy del descaro de estos ñames? La pillaron II La Barbie evidenció la desesperación de los ñames. Saben que lograrán tan pocos votos en las elecciones que se canibalizan entre ellos. Ojo Vigil que la serruchadera es con láser. Ansiedad La gente se pregunta, ¿cuál será la desesperación del Tortugón con el tren chino a David? En el país no hay agua potable ni medicinas y él quiere gastar más de 4 mil melones en eso. Bárbaro El exmagistrado Espinilla salió de su retiro dorado para destilar odio contra El Loco. ¿Por qué mejor no explica cuántos parientes dejó nombrados con la complicidad de sus compinches? Descaro Sopla Dios aprovechó el púlpito para mezclar la religión con la política. Usó el nombre de Dios y algunas figuras bíblicas para pedirle el voto a su feligresía en favor de Nito. ¡Arrepiéntete! Descaro II Lo único que sí es cierto de lo que dijo Sopla Dios es que Panamá es gobernado actualmente por un tirano que lo tiene empantanado y que ya es hora de romper su yugo. Al descubierto Ya los Padrastros de la Patria que le hicieron el favorcito al Tortugón con sus ungidos a la Corte empiezan a alardear con bolsas de comida y electrodomésticos en sus campañas. ¡Ataja!

