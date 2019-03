Confabulario

Entornointeligente.com / Viajes El Tortugón y sus manzanillos no pierden tiempo y ya tienen planificado irse de paseo a China, y de paso a tierras niponas. Gastarán hasta el último cuara de nuestros impuestos. Cierre Que Juncá, el que quiere darle el golpe al Loco Mayor, dice que el TE no cierra cuentas de Twitter. Eso lo sabemos todos, pero de que hay mano peluda contra tuiteros críticos, la hay. Ataque Dice Ubaldo, el cascaroso, que su cuenta de Instagram intentaron cerrársela y que un experto le dijo que era el Gobierno, pero él no cree que la gente del Tortugón se meta en eso. ¡Plof! Conflicto Que la vaina está fea por los lados de la Aeve. Dicen que quieren remover a Pino e incluso le crearon una junta directiva paralela y el rancho está encendido todavía. Falso Mientras el Tortugón asegura que la educación anda bien hasta en las comarcas, los educadores reportan que los niños viajan hasta 4 horas para poder comer algo en las escuelas. Lío Que el balneario pintoresco del río Macho de Monte que incluye un cañón muy visitado es centro de polémica porque la hidroeléctrica del lugar quiere cerrar el paso al público. Esperando Estamos bien sentados, esperando el powerpoint de Isolda sobre el caso de Pandeportes y donde hay muchos ñames implicados en la desaparición de muchos melones. Tristeza Muchos atletas quedaron sin becas para poder seguir entrenando, así que hasta ahí llegan sus sueños de representar al país, mientras otros gozan los millones que les correspondían. Triste. Pánico Ayer en la tarde en Albrook Mall se formó el corre corre porque una pareja encendió una caja de juegos artificiales dentro del centro comercial y se cree que iban a robar. Recomiendan La encargada de la embajada de los fulos en Panamá dice que Panamá debe analizar muy bien el estudio presentado sobre el tren que irá de Panamá (Arraiján) a David. ¡Ups!

Entornointeligente.com