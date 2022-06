Conexión Piriápolis- Argentina en espera

Entornointeligente.com /

En abril de 2020, cuando todavía no habían aparecido los primeros casos de covid-19 en el país, Buquebus informó a través de un comunicado que iban a relanzar la ruta Buenos Aires-Piriápolis en diciembre de ese año. Es más, el buque Francisco realizó una maniobra de prueba para evaluar las condiciones del puerto del balneario de Maldonado . Más de dos años después, según supo El País, el proyecto está en stand-by.

Fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) indicaron a El País que no se avanzó con el proyecto y que no han tenido novedades al respecto. Al mismo tiempo, comentaron que no se descartó el tema.

La cartera indicó en un comunicado de 2020 que las pruebas en el puerto de Piriápolis se hicieron porque la empresa proyectaba reactivar la línea. Asimismo, señaló que todavía se estaba en «etapas de estudios ya que esta frecuencia implicaría inversiones por parte de la firma que deben ser presentadas en un proyecto y aprobadas posteriormente».

Por su parte, Buquebus informó que la línea sería operada por el buque Francisco, «el cual utiliza GNL, reduciendo al mínimo el impacto ambiental». Y añadió: «De esta forma no solo llegarás más cerca de tu destino, sino también lo harás con la tranquilidad de que estás contribuyendo al cuidado del medio ambiente».

