Conep podría evaluar acciones judiciales contra disposiciones dictadas en mesa de diálogo  

Entornointeligente.com /

Analizarán las disposiciones y al final buscarán las soluciones que equilibren al sector productivo

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se pronunció sobre los avances de la mesa única del diálogo, indicando que se mantiene la posición firme del sector productivo, ya que creen que no se pueden establecer medidas que vayan a arruinar a dicho sector.

Rubén Castillo, presidente de Conep señaló que podrían evaluar acciones judiciales contra las disposiciones que se han estado dictando y tienen los mecanismos para que existan acciones sociales que puede realizar el sector privado, acciones de presión dentro del perímetro constitucional, respetando el sistema jurídico y el Estado de Derecho.

«Desde el punto de vista jurídico, nosotros vamos analizar los decretos y puede ser que al final dentro de las herramientas que utilice el sector productivo pueden estar demandas» dijo Castillo.

El gremio empresarial manifiesta que no pueden estar de acuerdo con mecanismos de diálogo que crean un precedente equivocado, es decir se establecen medidas sin ser tomados en cuenta, a partir de un diálogo que a su parecer la voz cantante la tienen sectores que al final no han generado nunca empleos, no han establecido un sistema que pueda denominarse racional, si no que tienen una agenda que evidentemente llevarían al fracaso.

«Hemos dicho que la fase 2 es un espejismo, no se sabe cuándo inicia, se desconoce la metodología y el contenido, el sector productivo se ha unido en una gran alianza que hará sus evaluaciones y al final se tomarán medidas de conformidad con el curso de las cosas», agrega Conep.

El sector privado ha manifestado su posición y se pregunta cómo aceptar acuerdos en los cuales no fueron actores.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com