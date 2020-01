Conep pide a la CSS depurar listado de empresas morosas

Entornointeligente.com /

Luego de la divulgación de un informe preliminar sobre la situación de la Caja de Seguro Social (CSS) por parte del director de esa entidad, el doctor Enrique Lau, en el que se dio a conocer la presunta existencia de 37,000 empresas que adeudan unos $283 millones en concepto de cuotas obrero-patronal, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Julio De La Lastra , solicitó la depuración de ese listado a fin de determinar el monto real que adeuda el sector privado a la CSS.

De La Lastra destacó que luego de revisar el listado de morosos con la CSS los gremios empresariales se han encontrado a un número plural de empresas que ya no existen o cuyos representantes legales han fallecido, lo que implica que hay que depurar la información, eliminando aquella deuda que por diversas razones no es factible cobrar, de forma que se pueda determinar a ciencia cierta cuántas empresas mantienen deudas pendientes con la seguridad social y cuál es el monto real de esa deuda.

Agregó que Conep ha exhortado a las empresas del país a cumplir con su obligación de pagar en tiempo y en forma las cuotas obrero patronales de la CSS y el resto de los compromisos que se derivan de la actividad comercial, como el pago de impuestos, por considerar que evadir el pago de estas obligaciones tiene un impacto altamente negativo en las finanzas públicas, limitando la capacidad del Estado para invertir en proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de la infraestructura, la seguridad, la salud y la educación en el país.

“No importa si se debe $1 millón o $500 millones, lo importante es que hay que pagar, no podemos seguir en este relajo que hay en este país donde algunos empresarios o algunas personas naturales no son contributivas, no pagan sus impuesto y compromisos a tiempo, ya sea la cuota de la CSS o cualquier impuesto o tasa que debe afrontar, porque eso está impactando negativamente las finanzas del Estado panameño”, enfatizó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (Cciap), Jorge Juan de la Guardia , aclaró que esa organización revisó el listado de morosos publicado por la CSS para determinar cuántas de las más de 1,800 empresas afiliadas a ese gremio aparecían en ella y se pudo constatar que del total de 37,000 empresas listadas solo 10 son miembros de la Cciap.

Pese a ello, el presidente de la Cciap coincidió con De La Lastra en que las empresas del país deben hacer frente a sus obligaciones con la CSS, pero también en la necesidad de depurar el listado de empresas morosas a fin de determinar el monto de la deuda que mantiene con esa entidad el sector empresarial.

No obstante, el director Lau, aclaró que la publicación de la lista de morosos con la CSS es una obligación establecida por la Ley Orgánica de esa entidad y por ello ha cumplido con esa exigencia legal, sin importar quiénes aparecen en ese listado, y que a renglón seguido se ha iniciado un proceso de notificación para informar a las empresas morosas el monto de su deuda.

Lau dijo que como director de la CSS puede admitir que “el listado de morosos no es perfecto”, pero aclaró que si él estuviera “del otro lado, estaría preocupado es por pagar y no estar en esa lista”, por lo que recomendó que todo aquel empresario que está en la lista de morosos y cree que es injusto que esté incluido en ella debe acercarse a la CSS para ser notificado sobre su deuda y presentar sus descargos.

Mientras que Francisco Bustamante , subdirector de la CSS, admitió que en el listado de morosos hay deudas que datan de hace más de 20 años y que algunas empresas señaladas han cerrado operaciones sin notificarlo debidamente a esa entidad, por lo que ciertamente es necesario depurar la información que contiene, una acción que a su juicio se podrá realizar cuando concluya el actual proceso de notificación de empresas morosas, en el que se espera verificar la información disponible en la entidad.

Por su parte, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) advirtió en un comunicado al país que no permitirá que la crisis del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS siga recayendo sobre las espaldas de los asalariados y asalariadas, por lo que exigió al director Lau recuperar los fondos sustraídos a esa entidad por el sector patronal mediante la evasión del pago de la cuota obrero patronal y a través de hechos fraudulentos perpetrados por algunas empresas que se han beneficiado con contratos que lesionan el patrimonio de la CSS.

