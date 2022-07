Conductores de la F1 elogian a Vettel tras anunciar su retiro

Entornointeligente.com /

BUDAPEST.- La Fórmula Uno se deshizo en elogios hacia el cuatro veces campeón mundial alemán, Sebastian Vettel, quien este jueves se convirtió en el gran protagonista de la jornada en el Hungaroring, en el marco del Gran Premio de Hungría; donde todos sus colegas y rivales no escatimaron alabanzas hacia el astro de Heppenheim, quien dejará la categoría reina cuando acabe esta temporada.

Conductores de la talla de Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton o «Checo» Pérez se desbordaron en elogios hacia el alemán, calificándolo de «gran rival y amigo», «una gran persona», alguien «generoso», un «modelo a seguir» y de «una carrera fascinante».

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 28, 2022 Vettel, que el pasado 3 de julio cumplió 35 años, lideró el cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-2013), en el que la escudería austriaca ganó de forma seguida los mundiales de pilotos y de constructores.

El alemán debutó en 2007, al sustituir en Sauber al lesionado polaco Robert Kubica durante el Gran Premio de Estados Unidos, en Indianápolis, donde acabó octavo y sumó su primer punto. En 2008, ya como piloto oficial, completó su primera temporada en la categoría reina, asombrando al mundo al ganar el Gran Premio de Italia.

