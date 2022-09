Condenaron a la influencer colombiana Aida Victoria por la fuga de su madre (+VIDEOS)

Entornointeligente.com /

En el 2019 la excongresista Aida Merlano se escapó de una manera sorprendentemente cinematográfica tras tener problemas con la justicia de su país debido a un escandaloso caso de corrupción en el Atlántico. Fuga fue tras asistir una consulta en odontología para huir por la ventana y ser recogida por una motocicleta.

El pasado 5 de septiembre iniciaron los alegatos finales del juicio que afrontan Aida Victoria Merlano y al odontólogo Javier Guillermo Cely, debido a la fuga de la excongresista Aída Merlano condenada por la compra de votos en el Atlántico y prófuga de las autoridades colombianas en Venezuela.

te puede interesar: «Prófuga de la justicia» – Quién es la mamá de Aida Victoria Merlano, la influencer colombiana que arremetió contra Ricardo Montaner Durante las audiencias la influencer ha expresado sobre su madre las acciones de su madre: » Fue una estupidez, ella podría haber solucionado por las vías legales «.

Pero el día de hoy a través de una audiencia virtual un juez leyó el sentido del fallo condenatorio, ya que según indicaron al parecer que la hija de la excongresista sí tenía conocimiento del plan de fuga de su madre .

Fue entonces el 1 de octubre de 2019, Aida Merlano se presentó en el consultorio odontológico del doctor Javier Cely, quien le iba a realizar a la excongresista un diseño de sonrisa, sin embargo ya Aida tenía conocimiento sobre lo que sucedería y lo cual se había preparado para la fuga, cuando obtuvo la oportunidad sin dudarlo bajo por una cuerda roja por la ventana y luego de caer al suelo y que una motocicleta la recogiera escapó.

Sin embargo el odontólogo Cely , se ha demostrado inocente a este hecho al no tener conocimiento alguno sobre esto, y son las investigaciones que han señalado que hasta el momento el sujeto no tenía conocimiento del plan de huida de la excongresista, y que por el contrario desde que ocurrió aquel escape no ha podido descansar y retomar su vida.

» Yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico . Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito», indicó el doctor Javier Cely al juez encargado.

Debido a este hecho la influencer deberá afrontar una lucha legal por los delitos de fuga de presos en concurso con uso de un menor de edad en la comisión de delitos.

Ahora deberá esperar a que se haga efectiva la orden de captura y ver cuál es la siguiente acción que toman las autoridades en contra de ella, por lo pronto su madre la excongresista Merlano continua prófuga en el régimen de Venezuela.

Redacción Gossipvzla Fuente Infobae

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com