Condenan a Aída Victoria Merlano por ayudar a su madre a fugarse

La influencer Aida Victoria Merlano , hija de la exsenadora colombiana Aida Merlano quien está detenida en Venezuela, fue condenada este martes por haber ayudado a su mamá a fugarse de prisión en 2019.

Un juez penal del Circuito de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra la influencer por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos. El juzgado fijó para el próximo 13 de septiembre la audiencia en la que s e dará a conocer el tiempo que deberá permanecer en la cárcel Aida Victoria Merlano.

Igualmente, el juez absolvió al odontólogo Javier Guillermo Cely Barajas, quien atendía a la excongresista en el momento de la fuga. Por este caso ya fue sentenciado a 15 años de prisión el excapitán del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) David Alexander Álvarez Cárdenas, quien fue declarado culpable de los delitos de favorecimiento de fuga y prevaricato por acción.

Aida Merlano fue detenida en Maracaibo.

LA FUGA DE MERLANO

El caso, digno de telenovela, se remonta al 11 de marzo de 2018 cuando Merlano, entonces candidata al Senado, fue detenida en Barranquilla por delitos electorales, tras lo cual fue condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por comprar votos para su elección.

Sin embargo, Merlano, que no huye a las polémicas, atribuyó inicialmente el arresto a su ascensión política, pues por ser de origen humilde incomodaba a la clase alta de Barranquilla, en particular a las familias Char y Gerlein . Tras su detención y condena, Merlano protagonizó el 1 de octubre de 2019 una cinematográfica fuga aprovechando que de la cárcel El Buen Pastor la habían llevado a una cita odontológica en un consultorio particular en Bogotá, de donde escapó saliendo por la ventana y descolgándose tres pisos por una soga, hasta llegar a la calle donde la esperaba una motocicleta que la sacó de escena.

Se volvió a saber de ella el 27 de enero de 2020 cuando fue arrestada en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa. Doce días después, al comparecer ante un tribunal en Caracas, se declaró perseguida política en Colombia y aseguró que tuvo que huir a ese país porque su vida corría peligro por todo lo que sabe.

