Concursantes de un «reality» de Netflix fueron obligados a grabar borrachos

Netflix lanzará una nueva versión más económica 0:49 (CNN) — El «reality» de televisión comenzó para Jeremy Hartwell, director de una compañía hipotecaria en Chicago, con un mensaje directo en una aplicación de citas.

«Alguien hizo una coincidencia conmigo y rápidamente me envió un mensaje diciendo: ‘Tengo novio, pero creo que serías genial para el programa para el que estoy haciendo el casting, ¿te interesa?'», recuerda Hartwell en una entrevista con CNN.

Si bien no puede decir con certeza que la agente de reparto estaba allí buscando posibles concursantes, afirma que la mayoría del elenco de la temporada 2 de «Love Is Blind» de Netflix, el programa en el que participó, en realidad no se postuló por voluntad propia.

«Fueron contactados de una forma u otra en las redes sociales», dice que le dijeron sus compañeros de reparto.

«Love Is Blind», que fue nominado para un premio Emmy esta semana por su destacado programa de telerrealidad estructurado, presenta a 15 hombres y 15 mujeres que se ubican en habitaciones de aislamiento individuales o «cápsulas», donde se emparejan con un concursante en una habitación separada. Luego tienen conversaciones para ver si pueden generar una conexión con alguien, y eventualmente comprometerse, sin verlos realmente.

Hartwell dice que accedió a aparecer en el programa después de revisar la cuenta de Instagram de la agente y su trabajo.

«De hecho, nunca me ha interesado tanto los realities de televisión. Simplemente, ya sabes, nunca fue tan entretenido para mí», comenta Hartwell. «Pero tengo una filosofía personal de buscar nuevas experiencias, desafiarme a mí mismo, hacer cosas que parezcan aterradoras, y esto encaja con todos los criterios allí. Decidí tirar mi sombrero en el ring. En realidad, nunca pensé que sergía escogido».

Jeremy Hartwell, quien apareció en la temporada 2 de «Love Is Blind», presentó una demanda contra Netflix y los productores de la serie de citas a ciegas.

La experiencia de Hartwell en la segunda temporada de «Love Is Blind» comenzó en abril de 2021, cuando los productores le reservaron un vuelo temprano en la mañana de Chicago a Los Ángeles.

«Cuando comenzó la filmación, el vuelo era muy, muy temprano para [algunos de] nosotros y creo que fue para separar a los hombres y las mujeres, para que no nos viéramos», dice, y agrega que las cosas se pusieron «incómodas» casi «inmediatamente».

«Nos decían constantemente que no habláramos entre nosotros, que no habláramos de cosas mientras esperábamos a que la gente terminara de recoger sus maletas y se subiera al transporte para ser llevado a la orientación», dice, mientras algunos de los participantes del programa eran transportados al mismo tiempo.

Se recordó a los concursantes que no se comunicaran entre sí, dice Hartwell, ni siquiera cordialmente.

Después de un discurso introductorio de los productores, Hartwell dice que se registraron las pertenencias de los concursantes y se confiscaron sus teléfonos celulares, billeteras e identificaciones.

«Nos habían dicho que iban a llevarse nuestros teléfonos móviles, así que eso era de esperar, pero llevarse nuestras billeteras, nuestros pasaportes, cualquier información de identificación, eso fue muy inesperado», asegura, y agrega que eso «me molestó».

«Revisaron todo nuestro equipaje, si alguna vez has visto una película militar, un campo de entrenamiento, donde solo revisan el equipaje de los reclutas, eso es exactamente lo que era. Revisaron cada uno de nuestros datos personales, pertenencias, presumiblemente para asegurarnos de que no tuviéramos algún tipo de contrabando».

Después de eso, dice Hartwell, los productores enviaron a todos a sus habitaciones de hotel separadas.

«Estábamos básicamente encerrados en la habitación», afirmó. «Lo primero que hicieron fue aislarnos en nuestras habitaciones durante unas 24 horas seguidas».

Hartwell alega que los refrigerios y el agua eran tan poco frecuentes que se vieron obligados a esperar horas para obtener agua fresca si tenían sed.

Los miembros masculinos del elenco de la temporada 2 de «Love Is Blind».

El segundo día, el elenco tomó fotos y videos de los medios.

«La mayor parte de la actividad estuvo marcada por largos períodos de espera», señaló Hartwell.

Una vez que comenzó la producción, Hartwell afirma que trató de combatir los efectos de la falta de sueño después de largas horas de filmación bajo luces brillantes. En el plató y de vuelta en su hotel, Hartwell dice que no podía acceder a comida ni agua, pero había alcohol disponible, e incluso se le animaba con el estómago vacío.

En junio, Hartwell presentó una demanda contra Netflix, Kinetic Content y Delirium TV, la productora y la compañía de casting detrás del programa, por una serie de violaciones de la ley laboral, incluidas «condiciones de trabajo inhumanas» y pago inadecuado por la cantidad de horas que los miembros trabajaron.

Netflix no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

En un comunicado a CNN en respuesta a la queja de Hartwell, Kinetic Content y Delirium TV escribieron: «La participación del Sr. Hartwell en la Temporada 2 de ‘Love is Blind’ duró menos de una semana. Infortunadamente, para el Sr. Hartwell, su viaje terminó poco después que no logró desarrollar una conexión significativa con ningún otro participante. Si bien no especularemos sobre sus motivos para presentar la demanda, las acusaciones del Sr. Hartwell no tienen absolutamente ningún mérito, y nos defenderemos enérgicamente contra sus reclamos».

La abogada de Hartwell, Chantal Payton de Payton Employment Law en Los Ángeles, le dijo a CNN que la falta de alimentación adecuada y el aislamiento «hicieron que los miembros del elenco tuvieran hambre de conexiones sociales y alteraron sus emociones y su toma de decisiones».

La demanda colectiva propuesta por Hartwell es en nombre de todos los participantes en «Love Is Blind» y otras producciones sin guion creadas por los demandados durante los últimos cuatro años. Busca salarios no pagados, compensación financiera por las pausas para comer perdidas, daños monetarios por prácticas comerciales desleales y sanciones civiles por violaciones del código laboral.

Kinetic Content también produce «The Ultimatum: Marry or Move On» y «Married at First Sight», que se transmiten en Netflix.

La temporada 3 de «Love Is Blind» se transmitirá en Netflix a finales de este año.

Para Hartwell, dice que espera cambiar las prácticas de algunos reality shows en el futuro.

«Es una cuestión de justicia y no se trata de dinero para mí. No se trata de exposición», dice Hartwell. «Creo firmemente que estas prácticas están mal y deben cambiar. Y la razón por la que hago esto con la demanda es que espero que esto se convierta en un catalizador para estos cambios, para que los futuros miembros del elenco de reality shows no tenga que pasar por esto».

