Concorso Unesco, una storyboard sul patrimonio mondiale

(ANSA) – ROMA, 29 LUG – C’è tempo fino al 30 settembre per i ragazzi, tra i 12 e i 18 anni, per partecipare al concorso lanciato dall’Unesco per sensibilizzare l’opinione pubblica sul Patrimonio, culturale e naturale di tutto il mondo. Ai partecipanti è chiesto di realizzare una Storyboard sul Patrimonio mondiale dell’Unesco. Il concorso vuole offrire la possibilità ai giovani di usare la loro creatività e la capacità di risolvere i problemi per disegnare una storia a fumetti che sensibilizzi le persone sul Patrimonio Unesco e i cambiamenti climatici. La migliore sceneggiatura disegnata sarà selezionata da una giuria indipendente e diventerà un film d’animazione, da distribuire in tutto il mondo nelle scuole e in occasione di eventi del Patrimonio Mondiale. I giovani che vorranno partecipare al concorso potranno realizzare i loro lavori a mano o al computer. (ANSA).

