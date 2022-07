Concorrência impõe coima de 41,2 milhões a sete empresas de segurança por cartel

Entornointeligente.com /

A Autoridade da Concorrência (AdC) decidiu aplicar coimas no valor total de 41,2 milhões de euros a sete empresas por cartel activo na prestação de serviços de vigilância e segurança em concursos públicos. Em causa o Grupo 2045, a Comansegur, a Grupo 8, a Prestibel, a Prosegur, a Securitas e a Strong Charon, que prestaram serviços para hospitais, universidades, ministérios, agências públicas e câmaras municipais.

A Strong-Sharon requereu acesso ao Programa de Clemência e colaborou com a AdC, beneficiando de uma redução parcial da coima.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a AdC dá conta ainda da emitiu de «uma sanção acessória que exclui as empresas da participação em procedimentos de contratação pública».

A entidade liderada por Margarida Matos Rosa «concluiu que as empresas coordenaram a participação em procedimentos de contratação pública repartindo entre si clientes e fixando os níveis de preços dos serviços a presta r, desde 2009 até, pelo menos, 2020, ou até 2018, no caso da Strong Charon».

Em violação clara à Lei da Concorrência , alega a AdC, «as empresas mantiveram um acordo secreto a partir do qual combinaram a apresentação de propostas fictícias, a supressão de propostas ou até mesmo a exclusão de participação nos procedimentos, para garantirem a contratação da empresa escolhida entre elas». Um comportamento que originou «condições menos favoráveis para os adquirentes públicos do que as que resultariam de uma situação de concorrência efectiva, traduzindo-se, por sua vez, em preços mais elevados, qualidade inferior ou menos inovação».

O processo foi aberto em 2016, na sequência de várias denúncias e exposições apresentadas por entidades públicas no âmbito da campanha de Combate ao Conluio na Contratação Pública, evolvendo diligências de busca e apreensão nas instalações das empresas em 2019.

As maiores coimas foram aplicadas à Securitas (10,331 milhões de euros) e à Prosegur (8,127 milhões). Segue-se a Prestibel (6,028 milhões), o Grupo 2045 (5,960 milhões), o Grupo 8 (5,008 milhões), a Strong Charon (4,668 milhões) e a Comansegur (1,175 milhões).

As empresas receberam a Nota de Ilicitude em 16 de Julho de 2021, tendo «oportunidade de exercer o seu direito de audição e defesa, fornecendo informações que foram devidamente consideradas na decisão agora emitida», adianta o comunicado.

A AdC, que tem concluído vários processos de cartelização nos últimos meses , assegura que o combate a estas práticas «continua a merecer prioridade máxima» na sua actuação, «atentos os prejuízos que invariavelmente causam ao bem-estar dos consumidores e, quando ocorrem no contexto de concursos públicos, ao Estado e aos contribuintes».

