Concluye la primera semana de diálogo entre Gobierno e indígenas en Ecuador

Los indígenas han puesto un plan de demandas de diez puntos sobre la mesa. El Gobierno cedió hace un par de semanas, tras 18 días de protestas, a la exigencia de bajar el precio de los combustibles.

Ha concluido la primera semana de diálogo entre indígenas y el Gobierno en Ecuador buscando un espacio de consenso sobre el subsidio al precio de los combustibles y otras demandas interpuestas por el movimiento social.

«Este es un tema que afecta o beneficia -depende de cómo se lo quiera ver- a todos los ecuatorianos», dijo el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, al concluir la primera ronda iniciada el miércoles.

Se espera que las conversaciones se extiendan por un periodo de 90 días, en la búsqueda de acuerdos en torno a una agenda de diez demandas sociales que motivaron una reciente huelga que paralizó al país por 18 jornadas de protestas.

Herrera es de los más altos funcionarios que participa de las conversaciones. Los subsidios a los combustibles representan un egreso anual cercano a los 3.000 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Según el gobierno, entre enero y mayo pasados destinó 1.700 millones para ese rubro.

«Lo que sí debemos estar conscientes es de la focalización, y esa palabra específica tiene que ver con la optimización de estos subsidios a las personas que más necesitan y que realmente tienen que recibir el beneficio, ¿no?», aseveró el ministro.

Para poner fin a las protestas, el gobierno del presidente Guillermo Lasso aceptó reducir los precios de los combustibles.

«Desde que empezaron los subsidios, hace 50 años, hemos destinado más de 60.000 millones de dólares a alimentar vehículos (..) El 20% más rico de la población se lleva la mitad del subsidio a los combustibles», asegura a la Voz de América Alberto Acosta-Burneo, analista económico.

Hasta la fecha ningún gobierno lo ha logrado eliminar los subsidios. Muchos se cuestionan si será el de Guillermo Lasso el que encuentre un mecanismo que sirva para beneficiar a los más necesitados.

También lea Ministros ecuatorianos atenderán exigencias indígenas En tanto Leonidas Iza , dirigente del movimiento indígena, informó que se resolvieron los mecanismos de coordinación, metodología y parte operativa para los diálogos, y se determinó la necesidad de cruzar datos para consolidar la propuesta en concreto.

Iza reiteró su disposición al diálogo, pero protestó por los procesos judiciales que se llevan a cabo contra los manifestantes que llevaron a cabo las más activas protestas en las casi tres semanas de paro.

«El gobierno debe parar las descalificaciones, venimos con humildad pero no vamos a permitir ser humillados, mientras avanza el diálogo ya se han aperturado más de 400 procesos judiciales contra nuestros compañeros/as», dijo Iza en un tuit .

*El periodista de VOA Néstor Aguilera contribuyó, desde Quito, a este reporte. También se usó información de AP.

