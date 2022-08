Concluye asalto a hotel en Somalia con saldo de 21 muertos

Entornointeligente.com /

EFE | LA PRENSA DE LARA.- Las autoridades somalíes pusieron fin el domingo a un ataque terrorista en el que murieron 21 personas y decenas más resultaron heridas cuando unos hombres armados irrumpieron en un hotel de la capital.

Las fuerzas somalíes tardaron más de 30 horas en contener a los combatientes que tomaron por asalto el hotel Hayat de Mogadiscio el viernes por la noche, en un ataque que comenzó con fuertes explosiones .

El asedio de las fuerzas gubernamentales terminó alrededor de la medianoche, informó a los periodistas el comisionado de policía Abdi Hassan Hijar. «Las fuerzas de seguridad rescataron a muchos civiles atrapados en el hotel, incluidos mujeres y niños» , afirmó.

El ministro de Salud, Ali Haji Adam, informó que el ataque dejó 21 muertos y 117 heridos, de los cuales al menos 15 estaban en estado crítico. Señaló que es posible que algunas víctimas no hayan sido llevadas a los hospitales.

La policía aún no ha dado una explicación detallada de cómo se desarrolló la respuesta policial y no está claro cuántos hombres armados ingresaron al hotel.

El gerente del hotel, Ismail Abdi, dijo a The Associated Press la madrugada del domingo que las fuerzas de seguridad aún estaban trabajando para despejar la zona. No se escucharon más disparos después de las 9 a.m. hora local. El domingo por la mañana había muchas personas reunidas frente a las puertas del hotel gravemente dañado.

El grupo extremista islámico Al Shabab, que tiene lazos con la red Al Qaeda, se atribuyó el ataque, el más reciente de sus frecuentes acciones contra sitios visitados por funcionarios del gobierno. Al Shabab se opone al gobierno federal y a los extranjeros que lo apoyan.

El ataque contra el hotel es el primer incidente terrorista importante en Mogadiscio desde que el nuevo gobernante Hassan Sheikh Mohamud asumió el poder en mayo.

El anterior presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, evitó cualquier confrontación importante con Al Shabab, pero Mohamud ha dicho que su gobierno tomará la ofensiva contra los miles de combatientes del grupo, con el respaldo de las fuerzas estadounidenses.

Al Shabab sigue siendo el grupo extremista más letal en África. El grupo se ha apoderado de aún más territorio en los últimos años, aprovechando las desavenencias entre el personal de seguridad somalí, así como los desacuerdos entre la sede del gobierno en Mogadiscio y los estados regionales. Sigue siendo la mayor amenaza para la estabilidad política en la volátil nación del Cuerno de África.

Obligado a retirarse de Mogadiscio en 2011, Al Shabab regresa lentamente de las áreas rurales a las que se había retirado, desafiando la presencia de las fuerzas de paz de la Unión Africana y los ataques con aviones no tripulados estadounidenses contra sus combatientes.

A principios de mayo, los militantes atacaron una base militar de las fuerzas de paz de la Unión Africana en las afueras de Mogadiscio y mataron a muchos soldados burundeses. El ataque se produjo pocos días antes de la votación presidencial que devolvió a Mohamud al poder cinco años después de haber sido derrotado en las urnas.

Fuente: EFE

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

