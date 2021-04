Concierto de Voz Veis estará disponible por 24 horas

Entornointeligente.com / El grupo zuliano, Voz Veis ofreció vía streaming uno de los conciertos más emblemáticos de su historia musical, luego de 10 años desde su separación, decidieron reencontrarse para interpretar sus éxitos.

Como parte de las sorpresas que se prepararon para quieres adquirieron su entrada, los fanáticos tendrán la oportunidad de volver a ver el espectáculo que solo estará disponible por 24 horas.

A pesar de ser un show que no pudo gozar de público presente por la pandemia, seguidores alrededor del mundo catalogaron el concierto como un símbolo de esperanza, patriotismo y añoranza del talento nacional.

Ausencias y colaboraciones Sin duda, uno de los detalles que más sorprendió a los fans fue la ausencia de Carlos Labrador, quien es miembro primordial del sexteto musical junto con Santiago Castillo, Luis Fernando Castillo, Roberto Zambrano, Luis Leal y Gustavo González .

Como efecto de la pandemia, Labrador no pudo viajar hasta la ciudad de Miami y solo pudo participar en uno de los temas.

A lo largo de la transmisión, artistas venezolanos como Daniel Sarcos, Chiquinquirá Delgado, Lasso y Laureano Márquez enviaron su testimonio y agradecimiento al grupo por su legado.

Un show que inició con éxitos como Cosita rica , La niña de mis ojos y culminó con broche de oro, interpretando El farolito conmocionó a los fanáticos que a través de las redes sociales expresaron su emoción ante la oportunidad de que el concierto pueda darse de nuevo cuando terminé la pandemia.

Esta es una experiencia nueva para todos nosotros y por eso nos emociona leer que en sus casas nos acompañan con el corazón.

Nervios. Emoción. Ganas de hacerlo bien. Innovar. Explorar. ¡Tantas cosas juntas!

Todo el equipo les agradece su compañía hoy.

— Voz Veis (@vozveis) April 26, 2021

No he parado de llorar 😭 este es mi primer concierto de Voz Veis apesar de ser su fan desde el 2000, infelizmente la vida me llevó por otros caminos y pensé que este sueño nunca se llegaría a realizar. Aquí en Portugal son las 2am pero aquí estoy viendo a mis amores ❤️❤️ pic.twitter.com/4kICJUtTiW

— Elisa de Andrade (@ElisadeAndrade6) April 26, 2021

Hoy lloro de la emoción y la felicidad que me hace escucharlos. Siempre he dicho que uno de mis deseos sería tenerlos en mi boda y cuando se separaron mi corazón se rompió, siempre soñé verlos juntos nuevamente GRACIAS 💕 @vozveis pic.twitter.com/WgoOioTiDh

— marianabalthazart (@marianabalthat) April 26, 2021

El estado Zulia tiene el Rayo del Catatumbo, el Puente Sobre el Lago, Voz Veis, Guaco, Patacón, Maracuchos y mucho Petróleo.

Y todavía dudan que es la mejor verga de Venezuela. pic.twitter.com/t2wpTGvved

— Gustavo Adolfo C. ⚽🔥 (@TavoColina_23) April 26, 2021

