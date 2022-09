Concertos Que Nunca Existiram regressam com edição itinerante

Entornointeligente.com /

Os Concertos Que Nunca Existiram têm-se tornado num pequeno e discreto ritual de fim de Verão para quem vive no Porto e arredores. Com organização da associação sem fins lucrativos Rústico.Cultura, em parceria com a promotora e editora Lovers & Lollypops , o evento tem lugar na freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, em Marco de Canaveses, propondo um dia de concertos, DJ sets, performances e caminhadas em contexto rural e «em imersão com a natureza».

Na quinta edição, marcada para o dia 24 de Setembro, o projecto ajeita as coordenadas e torna-se itinerante: sai do berço, a Quinta da Senhora da Guia, para se movimentar por outros locais da freguesia, junto ao rio Douro.

O programa das festas arranca às 14h na sede da Rústico.Cultura com o DJ 0,20€ e o artista multidisciplinar galego Juanma LoDo. Segue-se uma caminhada com passagem (e surpresas incluídas) por um lugar especial da freguesia, a pista de aviação «tornada faroeste americano», aponta a organização.

A paragem posterior é o novo recinto principal dos Concertos Que Nunca Existiram, onde se apresentam o violinista e guitarrista argentino Mateo Barbero – música paisagista a combinar com o local – e os Moundrag, duo francês de rock psicadélico, a tresandar a seventies . Mais uma voltinha, desta vez para ir ao espaço do antigo recinto: lá estará a dupla de DJs Rare Romance, pela hora do jantar.

A noite segue com o concerto a solo de Marlene Ribeiro, da mui aconselhável banda de noise rock Gnod, e com a fritaria prog-rock, pop e folk psicadélica do sexteto vimaranense Unsafe Space Garden .

O encerramento fica a cargo de um DJ set back-to-back com o produtor portuense Spiralparker e a espanhola Lanav, co-fundadora do colectivo catalão Abundance e DJ residente no club Razzmatazz Human.

Os bilhetes para os Concertos Que Nunca Existiram custam 20 euros. A lotação é limitada: para garantir lugar, é preciso enviar email para [email protected] e seguir os restantes passos.

LINK ORIGINAL: Publico

