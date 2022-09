Concertos do Rock in Rio no Rio de Janeiro serão transmitidos em Portugal

Entornointeligente.com /

É já esta sexta-feira que as portas se abrem para um dos maiores eventos de música e entretenimento do mundo: o Rock in Rio. Dois anos depois, o festival regressa ao Rio de Janeiro para aquela que será uma edição histórica, assistida ao vivo por 700 mil pessoas e que poderá ser acompanhada também em Portugal.

Depois de uma edição em Lisboa, no passado mês de junho, o Rock in Rio regressa ao Rio de Janeiro para a 9º edição do evento do Brasil. Passando por vários países, Portugal, Brasil, Espanha e Estados Unidos, o evento conta já com um total de 22 edições.

De 2 a 11 de setembro passarão 700 mil pessoas na Cidade do Rock. Esta edição conta com nomes como Justin Bieber, Guns n’ Roses, Coldplay, Dua Lipa, Post Malone, entre muitos outros.

Subscrever Os principais concertos do Palco Mundo serão transmitidos para Portugal no canal oficial de YouTube do Rock in Rio Lisboa e no portal Sapo, em www.sapo.pt . A programação com os horários das transmissões poderá ser consultada no site oficial do Rock in Rio Lisboa, em rockinriolisboa.sapo.pt .

Os horários da transmissão terão em conta o fuso horário de mais quatro horas em Portugal e, por isso, alguns concertos serão transmitidos algumas horas após a sua realização, permitindo assim, a quem assiste em território português, que o possa fazer de forma mais cómoda e em horários adaptados.

O Rock in Rio realizou a sua 9.ª edição portuguesa nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista, tendo alcançado números recordes e chegado a mais de sete milhões de pessoas através da cobertura televisiva, rádio e internet.

Agora, prepara-se para marcar mais uma página na história ao abrir portas de mais uma edição no Rio de Janeiro que se antevê memorável desde que os bilhetes foram colocados à venda e esgotado em poucas horas.

Para 2023, os produtores do maior festival de música e entretenimento do mundo também já anunciaram um novo festival, chamado The Town, que se realizará pela primeira na cidade de São Paulo, em setembro do próximo ano, antes do Rock in Rio voltar a Lisboa em 2024

