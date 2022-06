Concejo Municipal Bolivariano del municipio Libertador de Mérida reformó la ordenanza de Recolección de Desechos Sólidos

Entornointeligente.com /

El alcalde del municipio Libertador Jesús Araque informó que el día de este jueves se aprobó una reforma a la Ordenanza sobre Recolección de Desechos Sólidos con el fin de mejorar la recolección en el municipio; sin embargó, no detalló cuáles artículos sufrieron modificación.

De la misma manera dijo que se entregó un decreto de exoneración del pago del impuesto de aseo de los años 2020 y 2021 por motivo de la pandemia, apoyando de esta manera sobre todo a los comercios que resultaron fuertemente afectados en estos dos años.

La máxima autoridad municipal destacó que el día lunes 13 de junio comenzará una consulta pública para establecer una propuesta de aumento de pasaje que está planteando el Sindicato de Transporte.

De igual manera, Daniel Escalona presidente de Sergidesol, manifestó que esta nueva ordenanza establece nuevas tarifas para la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos en el municipio Libertador.

En cuanto a la situación actual del vertedero producto de las precipitaciones, Escalona dijo que se encuentra personal trabajando para abrir paso a los vehículos para la disposición final de los desechos. Resaltó las pésimas condiciones en que se encuentra la vialidad que complica el acceso hacia el vertedero.

Informó que funcionarios de la alcaldía y de Sergidesol han realizados conversaciones con los responsables del vertedero para lograr en conjunto el buen desarrollo de la disposición final de los desechos.

En cuanto a las nuevas tarifas, el presidente de Sergidesol aclaró que no se ha establecido un monto en dólares al sector comercio. También hizo el llamado al sector residencial a ponerse al día con el pago de impuesto al aseo domiciliario, ya que se observa una evasión del 70% , y esto afecta el servicio de recolección ya que este ente no cuenta con ningún tipo de transferencias para su funcionamiento, solo dependen de la recaudación de los 38 mil contribuyentes registrados entre domiciliarios y comerciantes pero que no todos pagan el servicio.

Informó como ejemplo, que un conjunto residencial paga 10 bolívares mensuales aproximadamente, siendo este el monto máximo a pagar.

Redacción C.C.

09-06-2022

Alcalde Jesús Araque con reforma a Ordenanza de pago se optimizará la recolección del Aseo Urbano

*** Son 36 tarifas, la máxima es de 10 bolívares, la mínima de tres y varía dependiendo de la zona residencial

La Cámara Municipal de Libertador aprobó en segunda discusión la reforma parcial a la Ordenanza que rige el pago del servicio de aseo urbano, en una sesión que contó con la masiva asistencia del Poder Popular y que el alcalde Jesús Araque catalogó como un mecanismo para mejorar la recolección de desechos sólidos y consolidar el saneamiento de la mano con el Presidente Nicolás Maduro y el gobernador Jehyson Guzmán.

«Hoy han quedado una vez más ante el escarnio público, las mentiras que los concejales de oposición pretendieron generar alegando que los cobros eran entre 100 y 300 bolívares, cuando la tarifa máxima es de 10 bolívares y la mínima de tres, que varía dependiendo de la zona», por tanto, declaró que son 36 tarifas, mientras que agradeció a los concejales de la bancada oficialista, a los merideños y comerciantes que lo acompañaron a la sesión «a fortalecer la verdad».

Igualmente, el alcalde de Mérida manifestó que la reforma a la ordenanza, además establece que los camiones privados que prestan servicio de traslado de desperdicios y residuos peligrosos deben registrarse en el Servicio de Concentrado de Gestión Integral de los Desechos Sólidos (Sergidesol), para poder descargar en el vertedero Lomas del Calvario, para que se pongan a derecho.

Exoneración de impuestos al sector comercio.

Asimismo, la autoridad local entregó al concejal José Luis Sioscia, presidente de la Cámara Municipal de Libertador un decreto en el que se exonera el pago de aseo urbano durante los años 2020 y 2021, por la pandemia, con el propósito de apoyar al sector comercio, porque aseguró «esos años fueron fuertes para la economía».

«Desde el día lunes 13 de junio se exonera los años 2020 y 2021 a quienes no ejercieron actividad comercial motivado a la pandemia y tienen sus soportes de declaración ante el SENIAT al igual que a los contribuyentes naturales que durante el 2021 no pudieron pagar por lo montos tan elevados en materia de impuestos catastrales establecidos por la anterior gestión municipal».

Consultarán tarifas de transporte

Por otra parte, el mandatario municipal anunció que el próximo lunes 13 de junio comienza la jornada de consultas a las comunidades del planteamiento hecho por el Sindicato de Transporte, para incrementar el pasaje urbano, que se hará con la participación de las comunidades, así como de la ordenanza de emprendimiento.

Prensa Alcaldía Bolivariana del municipio Libertador -Mérida

9-6-2022

