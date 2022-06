Concejales pedirán información sobre actuación policial en campamento Nora

Entornointeligente.com /

Los nueve concejales de Guaicaipuro aprobaron de manera unánime citar el próximo martes a la Cámara Municipal al director de la policía Abner Hidalgo para que ofrezca detalles sobre el procedimiento que se realizó en el campamento Nora, ubicado en el sector Las Cadenas de Los Teques.

La propuesta la hizo el edil Luis Nieves, presidente de la Comisión de Tierra y Agricultura de la Cámara, quien dijo que el tema fue abordado en la última sesión, luego de que su colega de Fuerza Vecinal Zoraida Sánchez abriera el debate sobre los hechos ocurridos en las citadas instalaciones hace un par de semanas.

«Se vienen denunciado supuestas agresiones por parte de funcionarios policiales, pero en los videos que se difunden por ahí no se evidencian atropellos. Además tengo entendido que existe un acta que reseña que las personas que dicen ser los dueños ingresaron violentamente al campamento. Ese espacio está siendo custodiado por vigilantes del Ymca jamás por gente de la Alcaldía», indicó Nieves.

Recalcó que también designaron una comisión integrada por Ismael Cedre y su persona para atender el caso.

La concejala Sánchez dijo al Diario Avance: «Yo solicité que se procediera de la misma manera como lo hicieron cuando propusieron un acuerdo de desagravio por abuso de poder del alcalde de Zamora Raziel Rodríguez, por cuanto los efectivos de Poliguaicaipuro actuaron incurriendo en abuso de poder.

Indicó que de manera informal los ediles del PSUV manifestaron que la Alcaldía les informó sobre su intención de expropiar el campamento. «En este caso actuaron al revés, primero ocupan el inmueble con abuso de poder y después proceden al trámite administrativo».

Aseveró que no profundizó sobre el tema de la propiedad, «porque desconozco del procedimiento legal. Pedí que me incluyeran en la comisión designada, pero mi planteamiento no fue aprobado»./RP

