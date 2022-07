Concejala de Antofagasta pide «pase» para trabajadores delivery extranjeros y alcalde rechaza iniciativa

Entornointeligente.com /

La tarde del miércoles se desarrolló el tradicional concejo municipal en Antofagasta . Y este estuvo marcado por los dichos de la concejala Natalia Sánchez (Partido de los Trabajadores Revolucionarios).

La edil dijo estar «a favor que, al igual que en la pandemia, se les permita (a los trabajadores de delivery) un pase para garantizar su derecho al trabajo porque llevan semanas sin sustento para sus familias y sepa usted que, el motivo por el que andan rápido y tienen accidentes de tránsito, es porque no tienen ninguna garantía de salud, ninguna garantía laboral, no tienen ningún derecho laboral».

Ante esto, el alcalde de la comuna, Jonathan Rodrigo, le replicó que «cuando llega una persona de afuera tiene que hacer las cosas como se deben. Uno tiene que llegar a un país a hacer las cosas como corresponden, uno no puede llegar y saltar por la ventana».

Pero no solo eso. Sánchez también aseguró que Carabineros robaban motocicletas a los trabajadores de delivery de la ciudad. «El hecho que Carabineros esté robando también las motocicletas , y de eso hay videos y registros, y que hagan un abuso de poder, que constantemente estén matoneando como lo hacen no solamente con los extranjeros, también con los nativos, es la realidad de las personas migrantes», fueron sus palabras.

Y este jueves, en conversación con Emol, reafirmó sus dichos. «Mis dichos ayer en Concejo Municipal son a raíz de denuncias internas de trabajadores de delivery por arbitrariedades y abuso de poder con posibles irregularidades por parte de Carabineros, cuando ellos lo único que quieren es trabajar».

Agregó que » la falta de derecho al trabajo que hoy día en Antofagasta afecta a 300 trabajadores de delivery , trabajadores que son esenciales, los que no son delincuentes. Desde antes de la pandemia hemos visto cómo reparten alimentos y medicamentos a toda la población, sabemos que en Chile además los papeles migratorios toman largo tiempo en estar, impidiéndoles acceder a trabajo regular y estable. Por esto piden que se les convalide sus licencias de conducir extranjeras, para poder seguir con su fuente de trabajo a la espera de estos trámites».

Ante esta denuncia, desde Carabineros salieron a responderle a la concejala. «Pedimos prudencia y respeto por nuestra labor diaria de brindar seguridad a la ciudadanía. Carabineros implementó un servicio especial de fiscalización de motocicletas aquí en la ciudad, pues muchas de ellas circulaban de manera irregular y por el aumento de robos cometidos por los motochorros», sostuvo la general Marcela González Casas-Cordero, jefe de la IIª Zona Carabineros Antofagasta.

La uniformada añadió que «es un trabajo que seguimos haciendo, pues en Chile no se puede circular sin la documentación adecuada, y porque además buscamos disminuir los delitos asociados a este fenómeno. Carabineros no toba motos, nosotros fiscalizamos y si no se cumple la ley, se retiran los vehículos de circulación como lo ordena la ley. Es un intento de ordenar el tránsito en la ciudad y de disminuir los robos asociados a los motochorros».

González cerró con que «es grave acusarnos de robo, más aún cuando es la propia ciudadanía la que nos expresa su preocupación por el aumento de estos delitos. Como Carabineros entregaremos los antecedentes al Ministerio Público para que investigue si ha ocurrido algún robo, dado que es una autoridad la que hace una denuncia de tal gravedad. Para Carabineros no es relevante la nacionalidad de los conductores, sino que los conductores cumplan con la ley, sean chilenos o extranjeros».

