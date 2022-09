Conatel cierra 5 estaciones de radio en Cumaná

Entornointeligente.com /

15-09-22.-La ONG Espacio Público informó a través de su red social Twitter que fueron cerradas cinco estaciones de radio en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, este 14 de septiembre. Precisó que las emisoras cerradas son Café 100.9 FM, Radio NVH 102.1 FM, Cool FM, Radio Boom y Mágica FM. En lo que va de año, en diferentes estados del país, el ente regulador de las telecomunicaciones ha clausurado diferentes estaciones de radio, como en el estado Cojedes donde el 29 de julio cerraron las emisoras Luna 95.5 FM e Impacto 91.7 FM, junto a otras estacione que había suspendido previamente. El caso más reciente corresponde al cierre que aplicó a 9 estaciones de radio en los municipios San Francisco y Maracaibo del estado Zulia. Las emisoras que fueron cesadas son Sensacional Estéreo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, Kp 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM, Río Estéreo 107.7 FM, Suave 102.7 FM y Candela 88.3 FM. El caso de Sucre En el caso particular de las radios de Cumaná, William Bracamonte, presidente de Café 100.9 FM, contó a Radio Fe y Alegría Noticias que en horas de la mañana de este miércoles se les acercó una ciudadana la cual se identificó como funcionaria de CONATEL, ordenándoles suspender sus transmisiones, pero sin ningún tipo de documento oficial. «(Llegó) sin ningún memorándum, carta, procedimiento escrito, nos obligó a apagar la emisora. Nosotros teníamos más de un año al aire, y estábamos en el proceso de adquirir los documentos en CONATEL, un proceso que dura en inicio dos años en promedio, con un costo de aproximadamente 8.000 dólares», manifestó Bracamonte. El también periodista destacó que con el cierre de su emisora quedan desempleados 24 locutores activos, 16 técnicos, y de manera indirecta más de 150 personas. El presidente de Café 100.9 FM resaltó que su emisora no tenia ningún tinte político ya que era principalmente de música tropical. «Son una política sistemática» El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, declaró el 9 de septiembre por De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias, que los cierres de las emisoras radiales en las regiones del país son una política sistemática del Estado. «Muchas veces (las emisoras) son cerradas por cuestiones políticas. Hay una situación de arbitrariedad en estas decisiones y hay muchas presiones hacia los contenidos de las emisoras de radio», dijo. Correa destacó que no conoce ningún país de la región de América Latina donde clausuren estaciones de radio de manera arbitraria y no se pase nada, ni exista un pronunciamiento por parte de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión. «Se ha naturalizado» esta situación, dijo.

