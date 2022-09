Conapam a favor de recorte de ¢1.893 mills.

Entornointeligente.com /

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) se mostró a favor del recorte presupuestario de ¢1.893 millones para el año 2023.

Lo anterior, a pesar de que diputados de la República y distintas organizaciones sociales manifestaron que el tijerazo comprometerá la atención de cientos de adultos mayores a nivel nacional.

A través de un comunicado de prensa, Norbel Román Garita, presidente de la Junta Rectora de Conapam, aseguró que los recortes «no afectarán operatividad de los servicios» y, además, obedecen a la línea de Gobierno.

«El país enfrenta una difícil situación económica, como se ha mencionado por el presidente Chaves, y es necesario que todo el sector público forme parte de la disciplina fiscal, que, si bien es cierto, puede reflejar recortes, son medidas necesarias para la estabilización de las finanzas. Como Gobierno, estamos conscientes de las necesidades que tienen los diversos grupos sociales del país, en especial la población adulta mayor», justifica el texto.

«El ajuste presupuestario que se planteó se encuentra dirigido a aspectos administrativos y no operativos, su objetivo es la no afectación de las personas. La decisión de disminuir estos gastos se hace en concordancia con la disciplina fiscal que el país debe tener, de cara a llevar sanidad a las finanzas públicas y como parte de la responsabilidad que todas las instituciones tienen de optimizar los recursos y reducir los gastos que no se consideren prioritarios», agrega Garita.

Con los actuales recursos, Conapam atiende a 17.800 adultos mayores, no obstante, se quedan cortos, puesto que hay 125 mil que están en pobreza o pobreza extrema.

La posición alineada de Conapam contrasta con lo señalado por la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, quién aseguró ante el Congreso que no darán abasto para el próximo año.

«Reitero, no damos abasto con lo que está contemplado en este presupuesto ordinario y lo que estamos considerando es traslado de plazas del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) al Conapam. Se podría mover personal para ocupar plazas de secretarias, profesionales para auditoría, planificación, fiscalización entre otros», justificó Díaz.

La jerarca dijo que no se puede determinar la afectación que producirán los recortes.

De acuerdo con el presupuesto ordinario de la República, la partida presupuestaria para Conapam debía ser de ¢3.909 millones, no obstante, el Ministerio de Hacienda solo les presupuestó ¢2.015 millones para operar.

Es decir, hay un faltante de ¢1.893 millones de colones, lo cual genera una afectación directa para la población adulta mayor que es atendida por Conapam.

CONTRADICCIONES

A pesar de justificar el presupuesto enviado desde Casa Presidencial, Conapam se ha quejado constantemente de los recortes y la falta de personal.

El 29 de junio anterior, Marco Rodríguez Badilla, coordinador de la Unidad de Desarrollo Institucional de Conapam, dijo ante los diputados de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor que su institución necesitaba «constante apoyo».

«Cuando los presupuestos llegan a la Asamblea Legislativa, a nosotros nos recortan todo. Y hoy, básicamente, trabajamos a punta de planilla. Solo, somos 39 funcionarios, y somos un ente rector en envejecimiento. No tenemos capacidad técnica a nivel regional y nos hemos apoyado siempre en las organizaciones de bienestar social, que son nuestro brazo que empuja toda la coordinación. Y es importante que ustedes tengan en consideración que Conapam necesita crecer», explicó ante los diputados.

«Para la política (Nacional de Envejecimiento), nosotros somos una oficina de 3 funcionarios y llevamos 25 procesos; tres funcionarios. ¿Y quién le va a dar seguimiento a la política? (…) No es que pedimos plazas caprichosamente; no. Es que necesitamos un funcionario mínimo, o 2 funcionarios, mínimo, que hagan cumplir la política, y es responsabilidad nuestra. Y cuando nos pidan a nosotros responsabilidad, ahí estará. Es un tema de recursos, básico», añadía Rodríguez.

«Hay 7.000 a 8.000 personas que están en lista de espera, y hay una dependencia de alternancia. Yo atiendo una cantidad específica de adultos mayores hoy con los recursos que tengo y dependemos de que, eventualmente, ese campo quede, para poder meter otra persona. O sea, si hay muerte, yo puedo reemplazarlo, porque en el momento que nosotros damos el apoyo efectivo es hasta que la muerte nos separe. Yo no puedo dejar a ese adulto mayor a su suerte y hay personas que necesitan de este apoyo, porque, si no, se nos mueren de hambre, y es así», agregó Norbel Román Garita

«En los hospitales tenemos un aproximado de 1.200 a 1.800 personas abandonadas anualmente, y tenemos nosotros atiborradas las oficinas de recursos de amparo para poder colocarlos, y no tenemos hogares, porque no hay una fuerza viva que pueda dar estos espacios», concluyó el presidente de Conapam que antes se quejaba, pero ahora se acoge a la medida presentada desde Casa Presidencial.

• Jonathan Acuña

Frente Amplio

«Es muy triste que se recorten recursos a personas mayores en condición de vulnerabilidad».

• Paulina Ramírez

PLN

«Se les estarían quitando más de ¢1.000 millones a un sector vulnerable. El sector social se verá afectando con estos recortes».

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected] diarioextra.com

Lunes 26 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com