Conajzar se desentiende en el caso de reparto de fondos

Ante la lluvia de reclamos por parte de veteranos de la Guerra del Chaco y fundaciones en cuanto a la falta de claridad en la entrega de fondos que no reciben de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), el titular de la entidad, José Ortiz, salió al paso de estas quejas para desmentirlas y negó el “manejo discrecional de fondos”. Aseguró que la comisión que preside no tiene competencias para la recepción y la distribución del impuesto del 10% que debe ser destinado a los veteranos de la Guerra del Chaco. “La Conajzar no cobra, ni administra, ni distribuye los fondos correspondientes a la Ley 431 y su ley modificatoria 4193, que grava con un 10% de impuesto a los juegos de azar, cuyos fondos deben ser para los veteranos del Chaco”, expresó con claridad.

Asimismo, explicó que la Conajzar no determina impuestos a juegos de azar, sino que fija cánones, una figura legal muy distinta. Añadió que en el caso de la ley que beneficia a los veteranos del Chaco, los cobros del impuesto del 10% a los juegos de azar los debe realizar la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del Ministerio de Hacienda.

“La percepción, administración, fiscalización y entrega de este impuesto del 10% de los juegos de azar a destinarse a los veteranos del Chaco no está a cargo de la Conajzar, que no puede arrogarse atribuciones extraordinarias no previstas en la Ley 1016, de 1997, ya que eso es atribución exclusiva de la SET”, puntualizó Ortiz.

PREMIOS NO DADOS. En cuanto a los premios no retirados de los juegos de azar, éstos deben ser gestionados en el marco de la Ley 4392, que crea el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress), que sigue sin implementarse desde el 2011.

El titular de la Conajzar comentó, además, que faltan mejorar los mecanismos legales para que la entrega de los premios no retirados sea efectiva y llegue a sus beneficiarios finales. Detalló que la ley del Fonaress, hoy letra muerta, establece que los premios no entregados por no presentarse el ganador serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia, y el 50% debería ir al financiamiento del Fonaress.

“Ante las novedades introducidas por la ley del Fonaress, se cambian las reglas de juego, donde el 50% debe ser para el Fonaress y el 50% restante para entidades de beneficencia. Sin embargo, la Conajzar, para regular esto, necesita que el Fonaress esté constituido por un consejo, que tenga una cuenta habilitada y la comunique a nosotros para poder cumplir esa destinación de los premios no retirados”, expresó el titular de la Conajzar.

Considera que la ley del Fonaress tiene un objetivo muy loable y sería ideal contar con esos recursos y fondos, que deben ser destinados para la atención médica de patologías de alta complejidad y alto costo.

Asimismo, Ortiz dijo que desde el 2013 se realizaron varias acciones desde la Conajzar, como reuniones con el Ministerio de Salud, en busca de que se aplique esta ley del Fonaress. “La Conajzar no puede dar cumplimiento a esta ley porque no tenemos cuenta del Fonaress donde se puedan depositar los fondos de premios no entregados”, adujo.

Desafíos. También negó el “manejo discrecional de fondos” por parte de la Conajzar, ya que se busca conseguir un marco legal, hoy no aplicado, que permita la transparencia en la gestión de fondos que no son manejados por la comisión.

Entre los principales desafíos de la Conajzar, Ortiz mencionó el combate a los juegos de azar ilegales y clandestinos, y reconoció que existe una “debilidad del marco jurídico” porque la ley que regula la comisión está “desfasada”, con más de 20 años, y se requiere una más ajustada a la actualidad.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

