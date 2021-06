¡CON VESTUARIO! Filtran imágenes de Halle Bailey en el rodaje de La Sirenita (FOTOS)

Entornointeligente.com / El rodaje del remake en acción real de ‘La Sirenita’ de Disney sigue su curso en Cerdeña y los paparazzi trabajan arduamente para conseguir un fotos de Halle Bailey dando vida a Ariel.

Es así como ya se obtuvo el primer vistazo d Bailey convertida en La Sirenita. En las imágenes, la actriz luce uno de los looks más reconocibles de la princesa Disney: cuando se hace un vestido con una vela y unas cuerdas.

We have 90+ photos of Halle Bailey on the set of «The Little Mermaid,» giving us a sneak peek at the upcoming live action film! https://t.co/edKXXL2Ivm

— Just Jared Jr. (@justjaredjr) June 21, 2021

En estas fotos se aprecia un poco mejor el tono rojizo de la melena de la actriz, aunque claramente han optado por un tono más natural para la versión de carne y hueso de la sirena. En las imágenes también vemos a Ariel intentando camuflarse en un carro.

