Con un atemorizante video, amenazan de muerte a comunicador

En un partido complicado por la segunda fecha del campeonato, Cerro Porteño venció 1-0 a Tacuary en el Defensores del Chaco . El Ciclón tuvo que lidiar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, por la expulsión de Robert Piris da Motta , además de la lesión de Claudio Aquino.

El gran «héroe» de la noche fue el jugador de 21 años, Damián Bobadilla , que ingresó en el segundo tiempo y convirtió el gol de la victoria a los 90 minutos. El juvenil habló con el Cardinal deportivo y expresó:

» Salió todo redondito, gol a los 90′, victoria, primer gol en primera . La verdad que muy emocionado por eso».

«Es una victoria muy importante, en un día que voy a recordar siempre. Por más sufrida que haya sido la victoria, sirve de mucho. Teniendo en cuenta los rivales que tenemos enfrente, son puntos más que valiosos».

Sobre la jugada del gol, Damián contó que: «fue el recurso que me quedaba en un momento muy rápido. La pelota viene muy alta, pienso que no voy a llegar. Cuando veo que la pelota baja, trato de empujarla hacia el frente».

El canterano azulgrana dedicó un apartado a detallar los aspectos tácticos que desarolla en Cerro Porteño y su relación con algunos referentes y ex referentes del plantel.

«Entré a los 8′ del segundo tiempo, tenía la función de llegar al área. El profe Arce me conoce mucho y me dijo que haga lo que hago en inferiores. Cuando se le expulsó a Robert (Piris da Motta) , yo era el único volante natural. En la lesión de Claudio Aquino me suelto más».

«Yo trabajo siempre para jugar y ayudar al equipo, en mi posición tengo una competencia fuerte. Sabemos que tenemos rivales muy fuertes, pero nosotros somos un equipo muy grande y tenemos que demostrarlo».

«Compartí mucho con Mathías Villasanti , me gusta mucho cumplir ese rol. Trato siempre de incomodar al rival, de no quedarme quieto», sentenció.

