Con un atemorizante video, amenazan de muerte a comunicador

La fiesta de la costilla es una de las actividades de mayor concurrencia en Alto Paraná y reúne miles de comensales. Se realiza en el distrito de Naranjal, ubicado a unos 100 kilómetros de Ciudad del Este, al sur del décimo departamento. La recaudación se destina a varias comisiones de apoyo a instituciones públicas.

Desde la organización explicaron que las adhesiones del costillar ya están agotadas y que no se servirán por porciones, es decir, se servirán las costillas vacunas enteras en cada mesa. Sin embargo, las personas que no adquirieron su boleta no se quedarán «bajo la mesa», pues habrá asado a la estaca de diferentes cortes disponible a la venta. Serán elaborados con los mismos condimentos.

La venta del asado a la estaca será por orden de llegada a partir de las 10:00 , con un costo aproximado de G. 120.000, con un rinde para tres o cuatro personas. Los comensales deberán ir con sus respectivos cubiertos

En total serán cocidas unas 175 costillas que totalizan unos 5.000 kilos , además de 1.000 kilos de asado a la estaca. Es decir un total de 6.000 kilos de asado a las brasas serán consumidos durante el festival.

Preparación Los preparativos para el festival ya se iniciaron el sábado pasado, con la organización de la leña y el condimento de la carne. Los costillares fueron adquiridos en el mercado nacional, favoreciendo de esa manera a la producción local.

La entrada al evento será gratuita y habrá varios números artísticos para deleitar a los presentes. Igualmente habrá un millonario bingo a las 15:00.

