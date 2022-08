Con tremenda fiesta, así reveló Michelle Lewin el género de su primer bebé (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La modelo venezolana y fitness, Michelle Lewin, reveló recientemente en exclusiva con la revista People en Español su embarazo y ahora anunció el género. Este fin de semana la criolla experta en lifestyle y vida fitness comentó que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé junto a su esposo el estadounidense, Jimmy Lewin, agregando después de muchos años en pareja, por fin reciben la bendición de tener un integrante más a la familia.

Asimismo, Michelle había revelado « Ahora estoy en la semana 18. Probablemente debería decir que he estado vomitando todos los días, pero sinceramente, si no fuera porque mi periodo dejó de venir y mi barriga creció un poco, no sabría que estaba embarazada «.

Además, Lewin y su pareja junto con algunos amigos y familiares en la ciudad de Miami hicieron saber a sus followers con una gran fiesta de revelación que están embarazados de un varoncito , agregando que ella ya se había sospechado que se trataba de un niño por el tamaño de su pancita en tan poco tiempo de gestación.

