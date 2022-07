CON TODO â» Marco Michetti se descarga contra Henri Falcon «Eres bien ignorante muchacho» (+VIDEO Y CAPTURA)

Entornointeligente.com /

El diseñador venezolano Marco Michetti arremete contra Henri Falcón por sus palabras contra los homosexuales. El político venezolano y ex gobernador de Lara, Henri Falcón, creó polémica tras dar su opinión sobre las personas de la comunidad LGBTIQ en una entrevista con el periodista criollo, agregando que se atrevió a comparar a las personas homosexuales con las personas que caen en las drogas , desatando un mar de reacciones en su contra.

Cabe destacar que, aunque el ex militar y abogado reveló que no tiene problemas con que dos personas del mismo sexo se amen, reveló que no está tan de acuerdo con el matrimonio igualitario. Por si fuera poco, expresó « yo no aspiro que un hijo, un nieto, etc, agarre esa condición pero uno no puede ser en esto, porque no sabes que pueda ocurrir en el seno de tu familia (…) Yo los trato a todos los que me he conseguido con cariño porque eso es igual a una persona que cae en el mundo de las drogas, lo que hay es que ayudarlo, no satanizarlo».

View this post on Instagram

A post shared by Gossipvzla (@gossipvzla_com)

VER TAMBIÉN ※ INCREÍBLE – Así luce Patricia Schwarzgruber tras el cambio de look que se hizo para un papel en una película (+FOTO)

Ahora bien, el diseñador criollo Marco Michetti que forma parte de la comunidad LGBT le dejó un contundente mensaje al político criollo, agregando «Si eres bien ignorante muchacho @henrifalconvzla , de dónde sacas que ser drogadicto es lo mismo o se compara a ser homosexual, saliste del pueblo de Nirgua pero el pueblo te acompaña , y sepa que puedes ser homosexual y estar casado y tener hijos y no ser amanerado. Ser drogadicto es un delito y una elección personal ser homosexual NO LO ES ni lo eliges».

Finalmente, hasta los momentos Falcón no se ha hecho presente ante ninguna de las críticas generadas por su opinión.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com