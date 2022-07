Con semántica destraban Tren Maya

Entornointeligente.com /

«Se ha declarado el tramo 5 del Tren Maya obra de seguridad nacional, así que Adán Augusto López y Rosa Icela Rodríguez ordenaron reanudar los trabajos» le dijo el director de Fonatur Javier May en exclusiva a Sara Pablo de Radio Fórmula.

Es así que a Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encarga el Ejecutivo Federal custodiar la seguridad nacional y ellos ordenaron seguir los trabajos del Tren Maya en el polémico tramo 5, cerca de Tulum.

Tal creatividad que da la vuelta a un amparo de la justicia federal es obviedad de un Gobierno que igual convierte un mitin de precampaña en «foro informativo» que la precampaña en «defensa de la 4T». Semántica, nada más, nada menos.

Alejandro Morena, ¿kriptonita para el PRI? Quien esto escribe se ha opuesto a que el dirigente nacional del PRI deje de inmediato su posición, como reclaman tantos priístas, para que, bajo la realista premisa de «una raya más al tigre», frustre la maniobra de Palacio contra la alianza opositora.

Uno supondría que un político avezado, liebre muy baleada, que se dice en el norte, entendería que su permanencia conlleva la obligación de sumar, no de restar, de conciliar, pero pareciera que ya también cree ser «la verdad y la vida».

Si no reflexiona y actúa como iluminado y no como lo que es, simple inquilino de la oficina principal de Insurgentes Norte, Palacio no necesita hacer nada, ´porque «Alito» ansía ser la kriptonita que de fin al otrora partidazo que le dio todo.

¿Cómo será la demografía electoral mexicana? Recientes encuestas en Estados Unidos han revelado una demografía electoral que preocupa al Partido Demócrata, el partido del Presidente Biden, ya que ha perdido terreno entre las mujeres de casi todos los sectores, menos entre las de clase acomodada.

En sólo dos años, la coalición que los llevó al poder ha cambiado sus prioridades- Hay indicios de que las causas progresistas exitosas en 2020 hoy son las de mayorías trabajadoras, preocupadas más por la economía y la inflación.

Uno se pregunta: si dispusiéramos en México de una disección demográfica electoral del 2018, ¿sería políticamente incorrecto hacer una disección similar en 2022? Palacio que tiene el poder y los recursos, ¿querría verse en tal espejo?

NOTAS EN REMOLINO Reinauguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador el remodelado Recinto a Juárez en Palacio Nacional. Le acompañaron dos embajadores, el de Estados Unidos y el de Cuba. ¿Quién sabe? Capaz que en la actual circunstancia México puede ser puente… Con cuento de la Reforma Electoral lopezobradorista, ha emprendido otra ofensiva contra el INE. ¿Cómo dicen? No lo matan, pero tampoco lo dejan vivir… Es un hecho, el Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield nunca hará realidad aquello de «tener un millón de amigos» de Roberto Carlos. Ahora parece le encargarán la nueva mañanera sección «quien es quien en los salarios»… El actor norteamericano Harry Shearer preguntó: «¿si el poder absoluto te corrompe, la carencia absoluta de poder te hace totalmente puro?» …

