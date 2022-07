Con protesta rechazan maltrato animal en Lara

Entornointeligente.com /

Rojas / Orozco | LA PRENSA DE LARA.- Con la consigna de ¡no al maltrato, no al maltrato!, rescatistas y protectores de animales se concentraron en las inmediaciones del Edificio Nacional en protesta, para pedir la pena máxima a las personas que maltraten animales, y asimismo exigir que se reforme La Ley para la Protección para la Fauna Doméstica Libre , puesto que consideran que la misma no tiene sanciones severas para las personas que cometan faltas.

Betsy González, quien es rescatista, aseguró que las personas que maltraten animales deben tener realmente una sanción severa para evitar que estos actos se sigan cometiendo.

«Lara es el primer estado con mayores casos de maltrato animal, y esto aún sigue pasando porque no hay mano dura, no se cumplen las leyes. Exigimos pena máxima sin ningún tipo de beneficios para estos criminales. No queremos que ellos ni ningún otro delincuente pague una multa, queremos justicia y que se cumplan las leyes. Fiscal Tarek William Saab le hacemos un llamado, para que ponga mano dura», manifestó González.

Asimismo, los rescatistas destacaron que el maltrato animal no sólo se ve en redes sociales, sino también en las comunidades donde hay personas que tienen a sus mascotas amarradas en los patios o platabandas y sin importarles las condiciones climáticas.

«Exigimos que el maltrato animal sea penalizado, porque no es una falta es un delito. También en las comunidades hay maltrato animal, hay que proceder con las personas que amarran sus perros a sol y lluvia en las platabandas», expresó Franca Giuliani.

Esta manifestación fue organizada por rescatistas y protectores de animales, tras el atroz acto que cometieron Joseph Valentín Pérez Burgos (24) y Pedro José López Rodríguez (22), al ser los autores de un video en el que torturan a un perro pasándole por encima más de cinco veces las ruedas de un Jeep hasta quitarle la vida.

Audiencia En la audiencia preliminar, realizada ayer a los detenidos en tribunales larenses, se les imputaron los delitos, así como les fue ratificada la medida de privación de libertad, quedando detenidos en los calabozos del Cicpc San Juan.

A Pedro José López Rodríguez y Joseph Valentín Pérez Burgos les fueron imputados los delitos de maltrato animal, apología al delito y asociación para delinquir.

Supuestamente, el video no es reciente, sino de hace algunos meses. Presuntamente, estos hombres lo grabaron para venderlo a la «deep web» o «web profunda u oscura», donde este tipo de material se comercializa por altas sumas de dinero. Esta información aún no ha sido confirmada por el Ministerio Público del estado Lara.

