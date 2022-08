Con Lewandowski como figura, Barcelona ganó

Entornointeligente.com /

Robert Lewandowski tuvo este domingo 7 de agosto, un debut soñado con la camiseta del Barcelona en el Camp Nou en la goleada por 6-0 del equipo de Xavi Hernández al Pumas mexicano en el Trofeo Joan Gamper.

Lewandowski, que no consiguió estrenarse como goleador en los tres partidos de la gira americana con el Barça , tan solo necesitó 2 minutos y 36 segundos para inaugurar el marcador en el feudo azulgrana con una jugada en la que se deshizo del portero, Julio González, y después, prácticamente sin ángulo y con un toque sutil, coló el balón por el segundo palo.

El jugador de 33 años, tras el tanto, se dirigió hacia el lateral del Camp Nou y cruzó los brazos, una celebración habitual suya, antes de que sus compañeros llegaran por detrás para unirse en una piña.

Pero este gol tan solo fue la guinda del pastel de su aportación en el partido ante el Pumas de Dani Alves. Cuando el encuentro llegó al minuto 18, Lewandowski ya había sumado a su gol dos asistencias a Pedri , la segunda de ellas con un taconazo que levantó del asiento a los aficionados ‘culers’. Antes, le había dado un pase anterior en el área para que el canario se quedara solo ante el arquero.

Además, poco después el polaco hubiese podido hacer su segundo gol de la noche, pero su remate a centro de Ousmane Dembélé se estrelló en el palo derecho de la portería. En todo momento, Lewandowski se mostró activo y no tuvo ningún reparo en dar órdenes a sus compañeros a pesar de acabar de llegar al equipo.

De hecho, esta faceta suya la desveló en las entrevistas que dio a los medios polacos el viernes, el día de su presentación en el Camp Nou. A Lewandowski , con alma de líder, le gusta dar indicaciones sobre cosas que considera que el equipo puede mejorar, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Así, fue habitual ante el Pumas verle comentando cosas con sus compañeros, sobre todo con Dembélé, Raphinha y Pedri , los tres con los que más combinó en la zona atacante, y mostrarles con las manos el lugar concreto donde quería que le llegara el balón cuando se desmarcó.

Ya en el segundo tiempo, Lewandowski fue quien originó el quinto gol azulgrana con un pase interior a otro fichaje de este verano, Franck Kessié, que se la puso con precisión a Pierre-Emerick Aubameyang para que éste rematara a portería a bocajarro.

En el minuto 60, Xavi le sustituyó ya pensando en la Liga, que para el Barça empezará el próximo sábado ante el R ayo Vallecano en el Camp Nou. Lewandowski tiene todos los números para empezar como delantero centro titular.

