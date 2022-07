Con la voz quebrada y al borde de las lágrimas: Mira la emoción de Holan al hablar de la despedida de Marcelino Núñez

Entornointeligente.com /

La Universidad Católica al fin pudo ganar por el Torneo Nacional. Tras dos derrotas consecutivas, venció 1-0 a Cobresal en el último suspiro.

El duelo tuvo emoción también por la despedida de Marcelino Núñez. El volante se va al fútbol inglés y fue alabado por la hinchada cruzada una vez terminado el encuentro.

Otro que se emocionó bastante al ser consultado por la partida de Núñez fue el DT Ariel Holan.

En conferencia de prensa, Holan con la voz quebrada y al borde de las lágrimas se refirió a la salida de Marcelino.

» Me cuesta contestar de Marcelino , así que ojalá sea lo mejor para él. Es un excelente profesional y es un gran chico y a mí me provoca mucha emoción todo esto. Solo decir que futbolistas de la categoría de Valencia y Marcelino no son fáciles de reemplazar. Nada más». dijo, visiblemente emocionado.

