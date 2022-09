Con juegos de luces y sus clásicos de siempre: Coldplay ilumina en su primer concierto en Chile

Entornointeligente.com /

En su tercera visita a Chile, y con cuatro fechas vendidas que arrancaron esta noche, el grupo británico Coldplay arribó al Estadio Nacional en el marco de ‘Music Of The Spheres’ , una gira mundial para promocionar su más reciente álbum de nombre homónimo, inmortalizando el regreso de la banda después de la pandemia del covid-19.

El séptimo tour de la agrupación que lidera Chris Martin se ha definido como amigable con el medio ambiente, una idea que ya se había deslizado en 2019, como un objetivo de los artistas. Así, el show contempló una serie de iniciativas de sostenibilidad, incluyendo baile cinéticas que permitieron a los fans ayudar a alimentar el espectáculo ; paneles solares y turbinas eólicas en cada lugar, a fin de reducir las emisiones de CO2 que produce su espectáculo en más de un 50%.

Fueron casi dos horas de lo mejor de sus éxitos, los que incluyeron 21 canciones, concentradas en el último disco del grupo (6), lanzado el 15 de octubre pasado. Pero también incorporaron entre dos a tres canciones de sus trabajos anteriores, con cortes de sus primeros álbumes como «Clocks», «Don’t panic» y «The Scientist».

Pese a un retraso de media hora por temas de seguridad al inicio del show, el momento explotó cuando a las 21.40 horas aproximadamente, se apagaron las luces del Nacional , y las pulseras luminosas -«Xylobands»- comenzaron a brillar con una tonalidad roja, dando la señal para que los artistas hicieran su entrada por la pasarela del escenario. Los primeros temas que hicieron saltar al público fueron «Higher Power» y «Adventure of a Lifetime».

La banda británica se apoderó del espacio de un estadio. Un primer momento emotivo llegó con la interpretación de «The Scientist», una canción de vocación hímnica seguida por el público. » Nobody said it was easy», cantó fuerte el Nacional.

A diferencia de sus shows de hace veinte años, en nuestros días Coldplay ha diseñado sus shows como una experiencia masiva. Desde sus shows de 2012, la banda entrega pulseras a los asistentes, las llamadas Xylobands, las que permiten que el público participe del show.

De hecho, los brazaletes se activan en ciertos momentos al ritmo de la música, formando figuras mientras sonaban temas como «A Sky Full of Stars».

Y a tono con el afán sustentable de la gira, se solicitó al público devolver las pulseras al final del show a fin de reutilizarlas , esterilizarlas y recargarlas.

Luego, a eso de las 22.50 hubo un corte de música aprovechado por Martin para que la audiencia acompañara a Coldplay en el show. Incluso, el vocalista logró mantener la tensión y solicitó guardar los celulares para cantar al unísono y bailar, que fue coronado incluso con fuegos artificiales

Tres escenarios y pirotecnia

Desde el fin de semana se ha trabajado en el montaje del imponente escenario del concierto. Se trata de una estructura levantada a partir de materiales livianos, con acero reciclado, más material de bajo contenido en carbono, que a su vez es reutilizable.

A pesar de que se trata de una sola gran estructura, habían otros dos escenarios adicionales conectados a la tarima principal , los que permitieron una buena visibilidad a los espectadores que no estaba en las primeras ubicaciones.

Uno de estos, estaba a la mitad de la cancha, al cual se llegaba a través de una pasarela. El otro, estaba ubicado a un costado del escenario principal, lo que permite una mayor visibilidad para los espectadores en las laterales.

Además, la función contó con un imponente show de pirotecnia, y luces fluorescentes que hacían match con el atuendo de Cris Martin y el resto de la banda.

Cabe mencionar que en la previa del concierto de los ingleses, se presentaron la chilena Princesa Alba y la cantante cubana Camila Cabello (19.55). ¿Encontraste algún error? Avísanos

