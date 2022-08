Con histórica participación de civiles, Petro anuncia las reformas que se vienen para la Policía Nacional

Entornointeligente.com /

Este viernes se realizó la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Nacional, donde el mayor general Henry Armando Sanabria se posesionó como nuevo director de la institución en medio de una ceremonia a la que asistió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, además de la participación histórica de un grupo de la población civil.

Durante el evento, que se llevó a cabo en la Escuela de Cadetes de la Policía ‘General Francisco de Paula Santander, el mandatario se refirió a la propuesta de cambiar el concepto que se ha tenido en el país hacia la seguridad humana, que ha venido insistiendo desde la campaña presidencial.

«La seguridad humana no es un invento mío, es una discusión mundial (…) Hemos medido la seguridad en bajas y, sin embargo, muchos de los indicadores de seguridad no han mejorado (…) Por eso queremos proponer el concepto que se basa no en el número de bajas ni de muertos, sino en el aumento de la vida», dijo Gustavo Petro.

El jefe de Estado explicó que la esencia de la nueva propuesta de seguridad se basa en disminuir el riesgo de morir para el conjunto de la sociedad. «Los indicadores tendrían que ver cómo disminuir los riesgos de morir, que incluye indudablemente el desmantelamiento de las organizaciones multimicrimen».

Petro dijo que la sociedad debe eliminar la creencia falsa de que existe un enemigo interno en Colombia, así como también se refirió al carácter civil de la Policía y a la importancia de que esta no tenga características militares. «La organización multicrimen no es una organización militar, pero si esta no es una organización militar, cómo se puede destruir con elementos militares».

El mandatario colombiano explicó que la Policía no está para perseguir jovencitos en los parques o para tumbarle una carreta de alimentos a un vendedor ambulante. «Se debe escoger quién es el que se debe confrontar, no es el pobre, es la organización poderosa», manifestó.

Petro le pidió al director de la Policía y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, empezar a pensar en algunas reformas para la institución, entre las que destacó que la igualdad entre el hombre debe ser práctica cotidiana y cualquier patrullero puede ser general por mérito y no porque tuvo el dinero para serlo.

El presidente de la República, Gustavo Petro y el ministro de defensa Iván Velázquez, presidieron la Transmisión de mando de la Policía General de la Nación en la escuela de cadetes de la policía general Francisco José de Paula Santander.

Cambios en la Policía El nuevo director de la Policía agradeció al saliente director Jorge Luis Vargas, por su labor al frente de la institución y dedicó gran parte de su discurso a resaltar el papel de la mujer al interior de la institución.

Sanabria explicó que tres líneas enmarcaron su trabajo al frente de la institución: «La prevención, la disuasión y cuando estas se agoten la acción contra el delito y el crimen (..) El relacionamiento con la comunidad será fundamental para la prevención, la constitución y la ley harán la disuasión y la presencia masiva de nuestros policías encabezaran la lucha contra el crimen».

Además, el mayor general realizó el anuncio de la creación del Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Construcción de la Paz (CI3CP), como una instancia de articulación estatal para la prevención de dinámicas de afectación al proceso de paz (homicidios de líderes sociales, desplazamiento forzado, constreñimiento, amenazas a comunidades, entre otras).

Así fue la transmisión de mando La transmisión de mando del nuevo director de la institución fue simbólica, un hecho que ha caracterizado al nuevo Gobierno desde que tomó posesión el pasado 7 de agosto en la Plaza de Bolívar.

Este acto simbólico se presentó en el momento en que Sanabria tomó la palabra para recibir el mando de sus tropas y a sus espaldas se agolparon muchas personas de distintas edades. En el fondo estaban los uniformados.

El mensaje fue claro: una reforma que la institución enfrentará en el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro, al pasar del Ministerio de Defensa a otra cartera, ante los escándalos de Derechos Humanos que ha enfrentado, buscando que esta sea más civil y menos militar.

¿Quién es el nuevo director? Sanabria tiene 51 años de edad, con 33 en la Institución. Es administrador policial y abogado con especializaciones en derecho administrativo, en investigación criminal, en seguridad, en penal y criminología.

Durante su carrera participó en acciones contra el crimen organizado en la Dirección de Inteligencia Policial y durante la prestación de su servicio se desempeñó en diversos cargos en el Departamento de Policía de Cundinamarca, en la Escuela General Santander, en la Dirección General de la Policía Nacional, en la Dirección de Sanidad y en la Metropolitana de Cartagena.

