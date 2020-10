Con Grand Slam de Renfroe los Rays avanzan al barrer a los Azulejos en tope de comodines

Entornointeligente.com /

Con un Grand Slam de Hunter Renfroe, los Rays de Tampa Bay vencieron 8×2 a los Azulejos de Toronto este miércoles para terminar la barrida de 2-0 en su serie de comodines en la Liga Americana.

La novena floridana se medirá ahora en la Serie Divisional del ‘Joven Circuito’ con el ganador del tope de comodines entre los Yankees de Nueva York y los Indios de Cleveland, que dominan los primeros por 1-0.

Renfroe conectó el primer bambinazo con las bases llenas de esta postemporada y en la historia de la franquicia durante una segunda entrada de seis carreras.

El receptor Mike Zunino también despachó batazo de cuatro esquinas por Tampa, mientras que el cubano Randy Arozarena conectaba un par de dobletes, uno de ellos impulsor.

El abridor Tyler Glasnow (1-0) mantuvo a Tampa Bay adelante en el marcador durante las seis entradas que trabajó, permitiendo sólo dos carreras por un par de jonrones solitarios de Danny Jansen.

El descalabro fue para el también abridor surcoreano Hyun Jin Ryu (0-1), quien fue castigado con el Grand Slam de Renfroe.

La próxima ronda -al mejor de cinco partidos- comienza el lunes en el Petco Park de San Diego, donde Renfroe está bastante familiarizado con el estadio, en el que conectó 85 jonrones en los tres años que estuvo con los Padres antes de ser cambiado a los Rays el año pasado.

Glasnow dio una base por bolas y ponchó a ocho antes de una pequeña reunión de familiares y amigos a quienes se les permitió asistir a la serie de comodines en el Tropicana Field.

Los Rays, que avanzaron a los playoffs como campeones de la División Este de la Liga Americana, habían perdido cinco series consecutivas de postemporada desde la Serie Mundial de 2008, cuando fueron derrotados por los Filis de Filadelfia.

