Con el tradicional Jamboree inició campaña la liga Kiwanis de Football Americano

Con la celebración del tradicional 'Jamboree', se dio inicio a una temporada más de la Liga Kiwanis de Football Americano, teniendo como sede del Sport Center de Costa del Este.

Un total de 21 equipos tendrá actividad en la campaña 2019; divididos en (10 Flag Football Femenino Juvenil), (6 Football Contact Juvenil) y (5 Varsity Masculino).

En la pasada temporada, el equipo negro y plata de Brader Raiders fueron una aplanadora para conquistar de forma invicta el título de la Liga Contact Varsity, así como la Liga Juvenil Masculina.

Para este viernes 12 de abril, a partir de las 6:00 pm, está fijada la primera fecha formal de competición, con el clásico del Football Americano colegial de la Kiwanis Football League, cuando los Braders Raiders enfrenten al AIP Fighting Owls, mientras que a segunda hora lo harán La Salle Spartans y Kiwanis Kolts.

Esta primera fecha la completarán los encuentros de Kiwanis Kolts vs AIP Fighting Owls, Balboa Dragons vs Cross Roads, La Salle Spartans vs Brader Raiders, Las Esclavas Slaves vs Doggies y CEP Eagles vs Black Tigers.

Para este año, se ha producido una convocatoria de 852 jóvenes en las distintas categorías del torneo colegial.

LINK ORIGINAL: La estrella

