Esta mañana en el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga.

Foto: Federico Gutiérrez

Con denuncias de persecución y censura, ocuparon el liceo Dámaso y estudiantes realizaron paro activo en el Bauzá Publicado el 4 de octubre de 2022 Educación media 4 minutos de lectura Las actividades se dan en el marco de la huelga docente y estudiantil en liceos de Montevideo. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Si bien se tomarán más medidas en los próximos días, la huelga de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), comenzó con la ocupación del liceo Dámaso por la mañana. La elección de ese centro de estudios no fue casual, sino que se trató de una acción de solidaridad con el gremio estudiantil, que desde hace semanas mantiene una relación de tensión con la directora.

Según han denunciado tanto el núcleo sindical docente como el Gremio Estudiantil de Dámaso (GED), la dirección ha buscado impedir la ocupación de alumnos mediante diversas vías. Primero llegó a cerrar las puertas del liceo e impedir el acceso a quienes querían entrar a trabajar y luego buscó individualizar a quienes tomaron esa medida. En diálogo con la diaria , Matías Siqueira y Belén Araujo, voceros del GED, dijeron que la directora incluso llegó a filmar a estudiantes menores de edad dentro del liceo y también a empujarlos. Además de pedir el listado de ocupantes cada vez que toman esa medida, la dirección del centro llamó a los padres de Siqueira y Araujo bajo la amenaza de sanción por parte de la inspección de Secundaria.

Los estudiantes entienden que se trata de persecución y de censura a sus reclamos, que apuntan a lograr mejores condiciones de estudio para ellos y sus compañeros. Al respecto, sienten que no están siendo tratados como estudiantes del liceo, sino como actores externos. «No es normal, es antidemocrático y anti libertad de expresión», señalaron. En ese sentido, los voceros rechazaron la postura de las autoridades de la educación que afirman que con la medida de ocupación se atenta contra el derecho a la educación. Por el contrario, dijeron que están tratando de «generar conciencia» en el estudiantado para que todos entiendan que los reclamos apuntan a mejorar las condiciones de estudio.

De hecho, señalaron que buena parte de los integrantes del gremio está en sexto año y a punto de dejar secundaria, por lo que su lucha apunta principalmente a «las próximas generaciones», que «tienen derecho a una educación digna, en condiciones, sin que se caigan las baldosas, que no haya para cerrar los baños, que haya papel y adherentes, cosas básicas para la higiene». Al respecto, adelantaron que en los próximos días los padres de estudiantes del Dámaso elevarán un pedido a Secundaria para que el liceo cuente con psicólogos y con un equipo multidisciplinario para apoyar a los estudiantes, aspecto en el que coinciden todos los actores del liceo, incluida la dirección.

En solidaridad Andrea Revuelta, integrante del núcleo sindical de ADES en el liceo Dámaso, explicó a la diaria que los estudiantes que reclaman y se movilizan están sufriendo «persecución» y «represión» y sus reclamos no son escuchados. La vocera señaló que, además de negarles el derecho a ocupar, la dirección del centro educativo ha enviado a la Policía a desalojar a los estudiantes cuando están realizando acciones en el hall o en las escalinatas del liceo, sin impedir el ingreso al edificio a quien desee hacerlo.

En ese sentido, dijo que el sindicato docente apoya a los estudiantes y entiende que «por el hecho de ser ciudadanos y personas tienen derecho a manifestarse» y, por lo tanto, derecho de huelga. En ese sentido, apuntó que «la Constitución y las normativas internacionales están por encima de cualquier estatuto puntual que pueda tener la educación secundaria», norma que, por otra parte, «no dice nada expresamente» sobre las ocupaciones de estudiantes. En ese sentido, ADES Montevideo definió iniciar la huelga con una ocupación en el liceo Dámaso porque allí se da una particular «limitación de derechos y un ejercicio absolutamente autoritario y de persecución».

Mientras transcurría la ocupación, en el patio del Dámaso se reunieron los distintos zonales de ADES Montevideo para definir qué liceos serán ocupados el miércoles, en el segundo día de huelga. Al respecto, Revuelta recordó que el sindicato mantiene un conflicto desde hace meses en reclamo de más presupuesto y denuncia que en los últimos dos años se han realizado distintos «recortes». Además, en materia presupuestal, desde ADES Montevideo entienden que la reforma que impulsa la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) también implica un «recorte en los contenidos y las condiciones de estudio de la mayoría de la juventud, que es la que asiste a la educación pública».

Revuelta señaló que en el marco de la huelga se invita «a la población y a los padres a que se acerquen» a las actividades para «conocer lo que está planteado en esta reforma educativa y la intransigencia absoluta del gobierno». Al respecto, indicó que se aplicará el año que viene, «en contra de la opinión de los docentes, de la formación docente y de las propias Asambleas Técnico Docentes».

En particular, cuestionó que la última malla curricular aprobada plantea «una disminución» en las horas para las ciencias y las artes. «Se habla de que van a colocar talleres optativos, pero no sabemos con qué infraestructura, en la medida en que el presupuesto sigue siendo el mismo. La incertidumbre es absoluta, no sabemos cuáles son los programas, cómo va a ser la elección de horas, es todo una gran improvisación en ese sentido. Si bien el gobierno tiene muy claro lo que quiere, para nosotros genera una incertidumbre muy grande», concluyó.

Paro activo en el Bauzá En el contexto de la huelga estudiantil , la Coordinadora de Gremios de Secundaria del Área Metropolitana organiza varias actividades en el marco de un paro activo en el liceo Bauzá. Según contó a la diaria Agustina Pagalday, vocera del centro de estudiantes de ese liceo, con el apoyo de otros gremios se hizo un corte de calle en la avenida Lucas Obes para dar a conocer sus reclamos.

También dijo que por la mañana restauraron un mural y pintaron los bancos del liceo. Según explicó, después del receso por vacaciones de primavera se encontraron con que se había blanqueado un mural que habían pintado para recordar a los detenidos desaparecidos en la última dictadura. La estudiante comentó que les llamó especialmente la atención que sólo se haya blanqueado ese mural y no otros tramos de las paredes que están grafiteados. Por su parte, comentó que el gremio había estado restaurando y pintando varios bancos del liceo y en el marco de esa intervención habían pintado algunas de sus reivindicaciones, pero días después aparecieron borradas con alcohol.

La vocera señaló que los gremios de secundaria se manifiestan «contra la censura», la reforma educativa, en particular por «la poca participación que se está teniendo», y «el ajuste presupuestal que se está dando». Sobre el primer punto, Pagalday señaló que la inspección que corresponde al liceo Bauzá solicitó los nombres de los estudiantes que han participado en las intervenciones en el centro educativo, lo que consideran un acto de persecución, ya que las acciones están a cargo del gremio y no de personas.

Ceipa en huelga El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) definió este martes ir a la huelga, en el mismo sentido de lo definido por ADES Montevideo, los gremios estudiantiles de secundaria y la Intergremial de la Universidad de la República. El Ceipa entiende que a casi dos meses del inicio del conflicto en la formación de educadores no han recibido ninguna respuesta por parte de la ANEP. Además, es una forma de solidarizarse con la lucha de los demás colectivos de la educación que se declararon en huelga.

