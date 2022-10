Con «Demencia»: Bryan Venz le canta a las relaciones tóxicas

Entornointeligente.com /

«Demencia» se titula este sencillo promocional, escrita por el propio cantante, mientras que la producción corrió por cuenta de Fxlla y Nice Kid.

«Es un tema en el que quise plasmar una historia que me resulta muy común y tóxica en las parejas. Es la etapa que algunos vivimos de obsesionarnos por una persona sabiendo que te hace daño, pero aún así luchar por no estar solo y no perder a esa persona que quieres», cuenta Venz. Esta canción ya cuenta con un videoclip oficial, que puede disfrutarse en el canal de Youtube del cantante. El mismo fue dirigido por Jaen, grabado en diferentes localidades de Caracas, y el artista lo describe como uno de los mejores de su carrera. «La idea vino de un sueño que tuve, misma que Jaen supo plasmar a la perfección», comenta Bryan.

Es que, muy ligada a la letra de «Demencia», el material audiovisual trata acerca de una obsesión que raya en la locura. «Vemos a una persona que sufre de obsesión, por lo que quisimos mostrarlo como un demente. Por eso creamos este personaje que puede verse como un payaso, y otro normal que no entiende por qué se convierte en algo que no quiere. Es allí que decide ir al psicólogo en busca de ayuda, pero no tiene el resultado deseado, por lo que terminamos viendo a un Bryan en una clínica psiquiátrica desconcertado y confundido», explica el intérprete.

El video de «Demencia» ya cuenta con más de 115 mil vistas, así que no dejen de verlo en el canal de Youtube del cantante. Sus redes sociales como @BryanVenz.

