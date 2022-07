Con críticas y emplazamiento al Presidente: Parlamentarios de La Araucanía reaccionan al anuncio de la CAM sobre fundos

Entornointeligente.com /

«Era previsible», «si el Presidente (Gabriel Boric) no actúa se convierte en cómplice» e «invito a entender la situación existente hacia el sur de Biobío». Diversas fueron las reacciones que generó el anuncio de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) donde, junto a la comunidad María Cayulleo, aseveró iniciar » un proceso de recuperación territorial » en fundos pertenecientes a empresas y empresarios forestales de la comuna de Angol, Región de La Araucanía.

A través de un comunicado con fecha 30 de julio – y difundido en Werkén Noticias-, indicó que se » ha iniciado un proceso de recuperación territorial en los fundos el Chequen y Santa Marina de Forestal Mininco, en el fundo San José de Trintre de Forestal Arauco, en los fundos Santa María y Santa Guillermina de Forestal Cautín, en el fundo El tesoro de Forestal Comaco y en el fundo El Porvenir del acaudalado latifundista Vásquez». Una «reivindicación territorial abarcaría aproximadamente 5.000 hectáreas».

Asimismo, comunicó que «se asumió un compromiso y una alianza entre este lof y la CAM, más las diversas comunidades asociadas a nuestra organización, con el fin de iniciar un proceso de restitución definitiva de los predios demandados», y que «se realizará a través de la resistencia y el control territorial iniciándose distintas actividades productivas y la reapropiación constante de los recursos de las tierras ahora en manos mapuche, además acciones de autodefensa-resistencia destinadas al desalojo definitivo de las forestales del sector».

Parlamentarios de La Araucanía consultados por Emol al respecto abordaron la situación. El diputado Henry Leal (UDI), por ejemplo, dijo que «una vez más la CAM y su líder nos notifican que van a empezar un proceso de toma y recuperación de siete predios en La Araucanía y no pasa nada, el Gobierno habla pero no actúa, por eso quiero decirle al Presidente de la República que hay un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que tipifica como delito las usurpaciones y que está en el Senado. De usted depende, lo emplazo a ponerle suma urgencia y que se convierta en ley prontamente, ya que será una importante herramienta para combatir este tipo de hechos».

En la misma línea, el parlamentario pidió al Mandatario Gabriel Boric, que » no nos tenga más abandonados en La Araucanía . Hace cuatro meses es Presidente y no viene. Venga y tome medidas para combatir estos hechos que tanto daño están haciendo a quienes vivimos en esta importante y hermosa región».

«Hace cuatro meses es Presidente y no viene. Venga y tome medidas para combatir estos hechos que tanto daño están haciendo a quienes vivimos en esta importante y hermosa región». Diputado Henry Leal (UDI) Quien se sumó a la solicitud de dar urgencia al proyecto de usurpación fue la senadora Carmen Gloria Aravena (IND), quien de manera enfática precisó que «el comunicado realizado por la CAM sólo reafirma que no claudicarán con sus objetivos de resistencia y control territorial. Actúan con impunidad cometiendo delitos en contra de la propiedad privada y los ciudadanos, amenazan al Gobierno y no respetan el estado de derecho».

» El Gobierno debe dar urgencia a nuestro proyecto de usurpación que va en línea directa contra el control territorial que pretende ejercer la CAM . El Gobierno debe dejar su ambigüedad y usar todas las herramientas para desarticularla. Debemos exigir que en cada comunicado o atentado de la CAM, el Gobierno se querelle para dar las señales correctas. En mi opinión, el Gobierno también debe hacerse parte de los requerimientos de inconstitucionalidad contra la CAM», añadió.

El diputado Miguel Mellado (RN), aseguró que «era previsible que la CAM sacara un comunicado y accionara luego de que el Gobierno se diera cuenta de que esta organización era terrorista y accionara en contra de (Héctor) Llaitul, su gente y los terroristas de la CAM».

Según argumentó, «después de una acción del Estado viene una reacción de los terroristas. Esta reacción además de tomarse los predios tanto de forestales como de agricultores -que espero pidan el desalojo inmediato para que el estado de derecho vuelva a esos territorios-, la declaración que hace es tremendamente bien redactada políticamente. Creo que tiene alguna asesoría de algún partido político la CAM , quizás de la cual su dirigente formó parte».

En ese sentido, dijo que a su juicio » hay que seguir en esta línea : no hay que soltar a la CAM tanto en la Cámara de Diputados como el Gobierno que amplía las querellas y pide diligencias. También el Poder Judicial que sea firme en sus fallos y no tenga miedo ante estos terroristas. Además que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional estos grupos terroristas».

«Yo creo que el Estado debe actuar en conjunto contra estos grupos terroristas y la CAM va a tener que arrodillarse ante el Estado de Chile, porque la verdad es que son ellos quienes tienen aterrorizado y arrodillado al Estado de Chile «, agregó.

Por su parte, el diputado Mauricio Ojeda (IND), dijo que estas situaciones «solo suceden en Chile». «Alguien anuncia que se va a tomar varios fundos, 5.000 hectáreas y resulta que no pasa absolutamente nada. Presidente Gabriel Boric si usted no actúa, se transforma en cómplice de la CAM que es la organización terrorista que está detrás de todos estos hechos de violencia y, además, de estas tomas que de productivo no tiene mucho, porque termina solamente explotando los bosques».

Para el diputado Stephan Schubert (IND), esto es producto de entregar «señales equivocadas y se hace creer que sería legítimo». «Cuando el Gobierno, a pesar de haber comprometido elevar a través de un proyecto de ley la sanción al delito de usurpación, aún no lo hace, y cuando se dan señales políticas equivocadas diciendo que eso es algo beneficioso, que se va a seguir con la entrega de terrenos, ocurre lo que sabíamos que iba a ocurrir, se adelantaron a tomarse los mejores lugares para que, si eso llega a ocurrir, ellos ya están en posesión de ellos», sostuvo.

Por ello, sentenció que «necesitamos un Gobierno en terreno que de las señales correctas. Cuando el Presidente ofrece sus oficios para solucionar conflicto que existe entre la sociedad civil y grupos armados en Colombia , nos preguntamos qué hace ofreciendo esa solución para ese lugar, cuando en su propio país tenemos un conflicto como éste y ni siquiera ha sido capaz de venir a La Araucanía . No entendemos esas ofertas y son todas señales equivocadas».

Ahora bien, otra visión manifestó la diputada Ericka Ñanco (RD). De acuerdo a lo que expresó «el trabajo parlamentario consiste en cuidar la democracia y para cuidar la democracia, necesitamos dialogar con los distintos sectores que ven cómo las políticas de Estado no han sido suficientes para resolver una demanda histórica con las primeras naciones».

«Como parlamentaria mapuche, de La Araucanía, invito a entender la situación existente hacia el sur del Biobío, más allá de las políticas de seguridad, sino en una voluntad de trabajo conjunta, donde se propongan y cumplan soluciones reales, que solo se lograrán si nos hacemos cargo de la deuda existente entre el Estado de Chile y los Pueblos Originarios. La invitación es al diálogo sincero y concreto, garantizando así el bienestar para todas y todos «, dijo.

Por último, Jaime Araya (IND-PPD), quien es diputado de la Región de Antofagasta, pero es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, acotó que «tal vez se debiera evaluar una suerte de segundo turno legislativo, que las autoridades de Gobierno redoblen sus esfuerzos en poder poner en el parlamento iniciativas concretas para impedir el robo de madera y para castigar la usurpación de tierras que son delitos que tienen una penalidad muy baja y que hoy día hacen que no sean objeto de persecución penal».

«Nosotros queremos pedirle al Gobierno que si estima que el proyecto que está en el Senado tramitándose de usurpación no es suficiente, tiene mal la legislación o la técnica, haga una indicación sustitutiva completa de manera tal que a la brevedad podamos contar con esta herramienta legal que permita liberar y desatar las manos de la Fiscalía y de las policías para perseguir esta materia», afirmó.

También, pidió «poder sacar adelante el proyecto de ley que castiga el robo de madera, de manera tal que haya instrumentos modernos de legislación y, de nuevo, si el Gobierno no está de acuerdo o le parece que es insuficiente, lo que hacemos es un llamado a redoblar los esfuerzos y poder redactar una gran indicación sustitutiva que permita eventualmente reelaborar todo el texto sacando las cosas buenas, dejando a un lado aquellas que sean malas, pero que de una vez por todas tengamos una normativa legal acorde para castigar la usurpación y el robo de madera que son las cosas que más daño hacen en la Macrozona Sur». ¿Encontraste algún error? Avísanos

