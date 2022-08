Con compras nerviosas y negocios cerrados reaccionó la población a la subida del dólar

Entornointeligente.com /

> Incluso los negocios más pequeños o informales intentan protegerse la subida del dólar. Diversos locales en zonas comerciales como Catia amanecieron este jueves con sus santamarías abajo

Brian Contreras ※ TalCual

El incremento del dólar en las últimas 48 horas ha generado caos en la población venezolana. Observar cómo el tipo de cambio paralelo escalaba un 29% de Bs 7,04 a Bs 9,08 en apenas dos días encendió las alarmas e hizo recordar a muchos los momentos más álgidos de la crisis económica venezolana, cuando la hiperinflación era el principal enemigo del bolsillo de los ciudadanos.

Para la memoria colectiva del venezolano, el alza rápida del tipo de cambio y la disparidad entre el dólar paralelo y el oficial marcado por el Banco Central de Venezuela (BCV) no son buenas señales. Por lo tanto, cuando ambos factores se combinaron en las últimas horas, hicieron lo que pudieron para resguardarse.

Quienes conservaban bolívares en sus cuentas bancarias, salieron a las calles para gastar todo lo que podían, especialmente ante la limitada oferta de dólares en el mercado cambiario, pues muy pocas personas están dispuestas a vender sus divisas a cambio de bolívares que podrían devaluarse en cuestión de horas.

Pero además, detectaron una oportunidad en la diferencia de las tasas paralela y oficial. Este miércoles 24 de agosto, al menos durante algunas horas, se presentó una diferencia de casi un 40% entre el dólar BCV y el paralelo indicado por la cuenta Monitor Dólar Venezuela.

Mientras que el dólar BCV marcaba Bs 6,28, el dólar paralelo ya se ubicaba en Bs 8,70. Es decir, una diferencia de Bs 2,42 entre ambas tasas. En una economía que se rige por ambos tipos de cambio, la disparidad permitía sacar provecho.

Los comercios medianos y grandes son supervisados por las autoridades para que fijen sus productos en la tasa oficial. Gracias a las redes sociales se conoció que grandes cadenas como Daka o Híper Líder recibieron un flujo enorme de clientes que trataron de llevarse productos en los anaqueles marcados con precios fijados por el dólar BCV.

Para poner en perspectiva esta diferencia, si un ciudadano lograba cambiar $100 a bolívares con la tasa paralela habría recibido Bs 870 y al dirigirse a estas cadenas con las intenciones de gastar esos $100 pero con la tasa oficial, habrían invertido tan solo Bs 628. Esto quiere decir que se habrían ahorrado Bs 242 o casi $30 de los $100 que cambiaron.

Por eso se hicieron virales videos como el de las compras nerviosas del Híper Líder de Cúa, estado Miranda. Los trabajadores intentaban retirar la mercancía a la venta, mientras que los clientes trataban de llenar sus carritos con productos. Claro está, para la empresa esto se traduce en pérdida.

La mañana del jueves 25 de agosto no fue muy diferente. Diversos ciudadanos alertaron que cadenas como Daka abrieron sus puertas más tarde de lo usual ¿El motivo? Remarcar los precios incluso en dólares ante la incertidumbre de los posibles incrementos del tipo de cambio.

La ciudadana Gabriely Lacruz comentó a TalCual que este era el caso del Daka ubicado en la Avenida Rómulo Gallegos, a la altura de Los Cortijos; e igualmente de El Recreo. Esta cadena suele abrir sus puertas a las 8:00 am y lo hicieron pasadas las 9:00 am. Mientras permanecían cerradas, afuera esperaban largas colas de personas que esperaban la señal para entrar a comprar.

«Mi mamá trabaja por la zona empresarial de Los Cortijos, donde hay un Daka, y me dijo que la cola es larguísima. En el Daka de El Recreo, donde trabajo yo, a las 9:00 am que llegué aún no había abierto. Creo que estaban remarcando precios. Por lo general, a las 8:00 am ya está abierto», relató.

Incluso los negocios más pequeños o informales intentan protegerse de esta escalada. Diversos locales en zonas comerciales como Catia amanecieron este jueves con sus santamarías abajo.

En otros casos, abrieron más tarde porque esperaron la publicación de Monitor Dólar Venezuela, que actualiza a las 9:00 am, para marcar sus precios.

Desde ayer se reportan estos cierres, como fue el caso del Mercado de Las Pulgas en Maracaibo. Hasta un 30% de los locales cerraron por la incertidumbre que generan estos incrementos.



