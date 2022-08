Con Belisario Velasco a la cabeza, disidentes DC conforman comando por el Rechazo

Entornointeligente.com /

Liderado por el ex ministro Belisario Velasco , un conjunto amplio de militantes DC, parlamentarios y ex adherentes del partido, constituyeron este jueves un comando por la opción del Rechazo frente al Plebiscito de salida.

Además, de Velasco, quien es uno de los firmantes de «la carta de los 13» que rechazó el Golpe Militar, el comando está integrado por el líder progresista Ricardo Hormazábal , la senadora Ximena Rincón , la diputada Joanna Pérez, el jefe de bancada Eric Aedo, el diputado Jorge Saffirio, el ex diputado y ex subsecretario Juan Carlos Latorre, el senador Matías Walker, ex presidente de la DC y ex convencional, Fuad Chahin, entre otros.

En los próximos días se dará a conocer la estructura del comando, cuya definición inicial es que la secretaría ejecutiva estará a cargo de una mujer y la coordinación política y territorial será asumida por Juan Carlos Latorre.

La senadora e impulsora del proyecto que rebaja por quórum de reforma constitucional a 4/7 y la reforma para un nuevo Plebiscito en caso de que gane el Rechazo, Ximena Rincón, afirmó que «nuestro sentir es que el nuevo texto no solo no hace sentido a la mayoría, sino que tiene problemas estructurales que nos hacen decir que rechazamos para construir una carta mejor, pero esta vez para todas y todos».

Y además agregó que «constituye una tremenda señal para la Democracia Cristiana y el mundo de centro izquierda, que quien lidere este comando sea Belisario Velasco; un líder histórico que no sólo peleó contra la dictadura, sino que siempre ha tenido un compromiso infranqueable con la democracia, la pluralidad, el progresismo y el respeto por todas y todos. Valores sin dudas que comenzamos a extrañar hoy».

Por su parte, el senador Walker, también impulsor de los proyectos de 4/7 y la reforma para un nuevo Plebiscito, dijo que «el mundo de centro y centro izquierda es distante a un texto que como dijo el Presidente Lagos, es partisano, construido sólo para una forma de ver el mundo: la de los convencionales. Pero tampoco nos podemos quedar con la Constitución del 80, que fue descartada por la ciudadanía casi en un 80%».

En este sentido, sostuvo que «por esta razón hemos estado trabajando en bajar los quórums de la actual Constitución y luego en una nueva reforma para un nuevo Plebiscito, con el objeto de que nos demos unos meses más para generar una Constitución -pero esta vez para todos- en vez de que un mal texto como el de la convención nos rija los próximos 50 años más». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com