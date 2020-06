Con BD para todos y sin tánganas jugarán las Grandes Ligas 2020

Entornointeligente.com /

Después de 103 días de total incertidumbre que generaron las agrias discusiones entre propietarios de clubes y el sindicato de jugadores, se produjo el pasado martes el esperado acuerdo. La temporada de Grandes Ligas 2020 sí va. Y con nuevos elementos, como el bateador designado para todos y prohibición de tánganas.

Miguel Cabrera volverá a emprender la búsqueda de los 23 vuelacercas que le faltan para completar 500 jonrones y los 185 hits que necesita para llegar a 3 mil indiscutibles; Félix Hernández tendrá oportunidad de demostrar que todavía tiene gasolina en el tanque para ganar encuentros con los Bravos de Atlanta; José Altuve va dispuesto a competir por un cuarto título de campeón bate con los Astros y jóvenes talentos como Ronald Acuña, jardinero de los Bravos, y Gleyber Torres, torpedero de los Yanquis de Nueva York, podrán seguir demostrando que forman parte de la nueva generación de estrellas del mejor beisbol del mundo.

Finalmente, tras numerosas ofertas y contraofertas, las dos partes convinieron que jugarán un calendario de sesenta juegos por equipo, es decir, una temporada de 900 juegos (1530 partidos menos de los que suelen disputarse en las temporadas normales de 162 desafíos por cada club) en un período de 66 días, con fecha de inicio 23-24 de julio, lo que supone que en 29 días cantaran la voz de playball, con un período de poco más de tres semanas de entrenamiento, que comenzará el 1 de julio.

Se espera que para el próximo viernes la oficina del comisionado presente al sindicato el calendario oficial para su aprobación, en el cual los clubes jugarán 40 partidos contra rivales de su división y 20 juegos interligas contra enemigos de su zona geográfica. Para el próximo domingo los equipos también presenten las nóminas de sesenta peloteros que emplearán durante el certamen.

Del portal digital mlb.com recopilamos una serie de interrogantes con respuestas, elaboradas por el reportero Anthony Castrovince, que son de utilidad para aclarar dudas a los lectores en torno a los protocolos de seguridad que se deberán seguir, nuevas reglas que se implementarán y otros aspectos de interés.

¿Cómo jugarán?

MLB ha presentado un cronograma propuesto de 60 juegos al sindicato para su revisión. Aún no se ha finalizado. Para limitar las distancias de viaje, los equipos harían la mayoría de los juegos contra sus oponentes de división (40, o 10 contra cada oponente de división) y el resto contra su contraparte geográfica en la otra liga (en otras palabras, LA Este vs. LN Este, LA Central vs. LN Central, LA Oeste vs. LN Oeste).

¿Cuál es el formato de postemporada?

El mismo que se emplea desde 2012: cinco equipos de playoffs de cada liga (tres ganadores de división, dos ganadores de comodines), con el ganador del juego de comodín de cada liga avanzando a una serie de mejor de cinco contra el ganador de la división superior. Las series de campeonato de liga y la Serie Mundial siguen a un máximo de siete juegos.

¿Utilizarán el bateador designado en ambas ligas?

Si. Aunque el BD universal para 2020 y 2021 fue parte de una propuesta rechazada por los jugadores, sigue siendo una parte de los protocolos de salud y seguridad de 2020. Con un «segundo spring training» abreviado, se está haciendo un esfuerzo para no sobrecargar a los lanzadores con funciones de bateador. Entonces, por ahora, es posible que la Liga Nacional vuelva a sus reglas tradicionales con los lanzadores que vuelvan a batear en 2021.

¿Dónde entrenarán?

Se espera que la mayoría de los clubes realicen entrenamientos en en sus ciudades sedes.

¿Habrá todavía una fecha límite de cambios?

Si. Pero en lugar del 31 de julio, será el 31 de agosto. Los jugadores deben estar en el roster del club antes del 15 de septiembre para ser elegibles para la postemporada.

¿Cómo serán los rosters?

Para ayudar a los jugadores a competir, cada club tendrá una lista de 30 jugadores durante las primeras dos semanas, 28 por las siguientes dos semanas y 26 por el resto de la temporada.

Los equipos presentarán nóminas de 60 jugadores elegibles para jugar en 2020: la lista de 40 hombres más un «escuadrón alternativo» de 20 jugadores.

¿Habrá algún cambio en las reglas del juego?

Con un calendario apretado y un deseo de limitar el tiempo en el campo, la regla de ligas menores para extrainning estará en vigencia. Eso significa que cada media entrada, después del noveno inning, comenzará con un corredor en segunda base. El corredor designado sería el jugador que llegó a la final en la media entrada anterior (o un corredor emergente para ese jugador), y el lanzador no le cargarán carrera limpia si ese corredor anota (se calificaría como si el corredor había llegado a un error).

Tenga en cuenta que esta regla solo está vigente para 2020 y solo está vigente para la temporada regular. Los extrainnings en la postemporada no comenzarían con un corredor en segunda.

¿Algo más relacionado con el juego que se debe saber?

Sí, algunas cosas a tener en cuenta.

1. Jugadores de posición como pitchers: se suponía que habría una nueva restricción para 2020 en la que dichos jugadores solo podían lanzar si el juego estaba en entradas adicionales o si su equipo estaba adelante o perdía más de seis carreras. No habrá tal requisito para esta temporada.

2. Mínimo de tres bateadores: este es un cambio de regla para 2020 que se mantendrá. Los relevistas que ingresan deben enfrentarse al menos a tres bateadores o terminar una entrada antes de salir (con la excepción de una lesión o enfermedad).

3. Juegos suspendidos: si un juego se interrumpe debido al clima antes de que sea oficial (menos de cinco entradas), se continuará en una fecha posterior en lugar de comenzar desde cero.

¿Qué protocolos se implementarán para prevenir la propagación de COVID-19?

Entre las medidas más pertinentes se encuentran las siguientes:

Los jugadores, entrenadores y personal de apoyo serán evaluados para COVID-19 cada dos días durante el entrenamiento de primavera, la temporada regular y la postemporada. Los jugadores recibirán controles de temperatura / síntomas dos veces al día. Las pruebas de anticuerpos se realizarán una vez al mes. Se alentará el distanciamiento social tanto como sea posible tanto dentro como fuera del campo. Los jugadores y otro personal del equipo que no participe en el juego estarán sentados en las gradas, al menos a seis pies de distancia. El personal que no juega debe usar máscaras en el banquillo y el bullpen en todo momento. No habrá intercambio de alineaciones antes del juego. Sin contacto de celebración (choca esos cinco, golpes de puño, abrazos, etc.). No escupir o masticar tabaco y / o semillas de girasol. Se permite mascar chicle. Se retirará la pelota una vez que haya sido tocada por varios jugadores. Las peleas están estrictamente prohibidas. ¿Qué sucede si un jugador da positivo por COVID-19?

Habrá una lista de lesionados relacionados con COVID-19, sin una duración mínima o máxima de colocación. Se puede colocar a un jugador en esa lista basándose en una prueba COVID-19 positiva o en una exposición confirmada o si un jugador presenta síntomas que requieren autoaislamiento para una evaluación adicional. Cualquier jugador que dé positivo no podrá regresar hasta que dé negativo dos veces.

¿Qué pasa con la lista normal de lesionados?

En lugar de una lista de lesionados de 10 días para jugadores de posición y una lista de lesionados de 15 días para lanzadores, habrá una lista de lesionados de 10 días para todos los jugadores en la temporada acortada. La lista de lesionados de 60 días se reducirá a 45 días.

¿Qué pasa si hay un brote de COVID-19 en la ciudad de un equipo?

MLB tiene derecho a reubicar equipos, en la temporada regular y en la postemporada, a sitios neutrales por razones de salud y seguridad.

