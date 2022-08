Con armas y 250 mil dólares, fue detenida en EEUU hija de alcalde mexicano

Entornointeligente.com /

Yeishi Moriya Villaseñor, la hija del alcalde morenista de Tacámbaro, Michoacán, Artemio Moriya Sánchez, fue detenida en Texas con casi 250 mil dólares en efectivo y dos pistolas, en un vehículo del año cuando pretendía ingresar a México desde la frontera con Laredo, Tamaulipas, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De acuerdo con la dependencia estadounidense, la incautación ocurrió en el puente Juárez-Lincoln, cuando un oficial de la aduana remitió al auto donde viajaba la joven, con destino a México, para una revisión de rutina.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Por: Cultura Colectiva

Posteriormente, el oficial lo remitió a una revisión secundaria, que se complemento con un examen canino y fue ahí cuando los oficiales descubrieron un total de 248 mil 531 dólares en moneda no declarada, una pistola Colt 1911 calibre .45 y una pistola Glock 9 mm dentro del vehículo.

Double Trouble: @CBPSouthTexas officers seize $248K in unreported U.S. currency, two handguns in outbound examination at #Laredo Port of Entry. @webb_county Sheriff’s Office arrested passenger on state charges. @HSI_SanAntonio also investigating. More: https://t.co/dOdepJUkt4 pic.twitter.com/cisf9gpnfE

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) August 24, 2022

El dinero y las armas iban ocultos en las puertas del vehículo El sheriff Martin Cuellar detalló que el dinero y las dos pistolas fueron descubiertos dentro de los paneles de las puertas del vehículo y que luego de una investigación adicional también se descubrió que Villaseñor poseía moneda estadounidense no declarada escondida dentro de su cintura. Detalló que la mujer de 28 años fue entregada a los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Webb para su arresto por por los presuntos cargos de posesión de armas y dinero no declarado, en donde se le fijó una fianza de 5 mil dólares. Las autoridades estadounidenses explicaron que las personas pueden trasladar cualquier cantidad de dinero o instrumentos monetarios dentro y fuera del país norteamericano, pero las cantidades superiores a 10 mil dólares deben ser notificadas a la aduana.

Las primeras investigaciones señalan que Moriya Villaseñor fue a Dallas para recoger el dinero y debía llevarlo de regreso a Michoacán. Un sujeto identificado como Eduardo se contactó con ella a inicios de este mes de agosto, pero no lo veía desde hace tiempo. En sus declaraciones preliminares dijo que si viajaba a Texas, le pidieron como un favor que transportara el dinero a su tierra. Fue así como le dieron una dirección no especificada, donde dejó el auto, fue a comer y cuando regresó ya estaba cargado. Pero eso no explica la parte que llevaba en el cuerpo. Tanto el dinero como las armas, fueron incautados por los agentes fronterizos, así como el auto Jetta 2022 en el que se trasladaba Moriya Villaseñor. Hasta el momento Artemio Moriya Sánchez, edil morenista de Tacámbaro, Michoacán, no se ha pronunciado al respecto sobre la detención de su hija Yeishi.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com