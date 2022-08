Entornointeligente.com /

Luis Suárez, en la jugada del gol a Rentistas, por la segunda fecha del Torneo Clausura, el 5 de agosto, en el Gran Parque Central.

Foto: Alessandro Maradei

Con 45 minutos en cancha del goleador, Nacional derrotó a Rentistas por 3-0 por el Clausura Publicado el 5 de agosto de 2022 Fútbol 4 minutos de lectura José Luis Rodríguez, Juan Ignacio Ramírez y Luis Suárez hicieron los goles. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Nacional derrotó por 3-0 a Rentistas en el Parque Central por la segunda fecha del Clausura y sigue liderando la tabla anual sin importar lo que pase con Liverpool. Los goles fueron convertidos por José Luis Rodríguez y Juan Ignacio Ramírez en la primera parte, y en el segundo tiempo, 11 minutos después de haber vuelto a jugar por el campeonato Uruguayo, fue Luis Suárez quien anotó de cabeza para poner el resultado definitivo al partido. Pudo haber convertido Nacional un cuarto tanto, pero el arquero de Rentistas Lucas Machado atajó de forma brillante un penal al mismísimo Suárez.

Esperando el momento Otra vez miles de personas en el Parque Central. Está bien, Nacional por lo general lleva miles de personas a sus partidos, pero colocar más de 20.000 entradas para un partido de viernes de noche ante Rentistas puede tener que ver con el momento de Nacional, con la epopeya de la vuelta de Luis Suárez, el mismo que pasó de Anfield al Camp Nou, del Camp Nou al Wanda Metropolitano, y ahora está de vuelta en el Parque Central, como hace 17 años cuando todo empezó para él en la primera división del fútbol uruguayo.

En apenas tres minutos Nacional empezó a resolver el partido con una jugada llena de toques desde atrás para delante desde derecha a izquierda, hasta que José Luis Rodríguez, que había empezado la jugada en su área tratando de resolver una complicada situación defensiva, vino a terminar la jugada después de varios toques, una progresión segura y de lado a lado. Cuando el colombiano metió el pase gol desde la izquierda el Pumita ya estaba sólo en la otra área para poner un cabezazo dentro de los 7,32 metros que hicieron imposible cualquier intento de defensa del debutante golero Lucas Machado.

Un partido nuevo, distinto al partido nuevo de tres minutos antes donde la inmensa de la mayoría de ellos, los futbolistas eran nuevos en cancha, distintos a los de sus respectivas alineaciones en el Intermedio de una semana atrás, distintos a sí mismos por diferentes razones: Rentistas con 11, si 11 jugadores nuevos porque Leonel Rocco el entrenador entendió que podía ser la solución para su acuciante problema de descenso, y Nacional con 7 cambios para dar descanso a la mayoría de quienes el martes irán por la clasificación de la Sudamericana en Brasil ante Goianiense.

Por la coyuntura del temprano 1.- 0, o definitivamente porque Nacional era una mayor expresión futbolística, el equipo de Pablo Repetto fue dominador absoluto con gran participación de Franco Fagúndez, jugando como eje ofensivo detrás del Colo Ramírez, y también del floridense Brian Ocampo desde la banda derecha en progresión hacia su mejor juego.

Con seguras y buenas intenciones en la progresión ordenada, con aportes elevados desde las individualidades que hacían al colectivo, era previsible esperar el segundo que llegó a los 41′ otra vez a mucho toque otra vez de derecha a izquierda y otra vez con el pase desde la zurda para que, entrando por derecha esta vez, el Colo Juan Ignacio Ramírez la mandara a guardar para el 2-0.

Dejaba el terreno pronto para que pudiésemos ver por un buen tiempo a Luis Suárez, y refiero no sólo a los hinchas de Nacional, ni los asistentes al Parque Central sino a buena parte de la afición futbolera encantada con la presencia del máximo goleador celeste.

La zona Suárez Luis entró para el segundo tiempo, y lo hizo con tal calidad que ya en su primera participación dejó de cara al gol a Juan Ignacio Ramírez. Cada toque de Suárez, jugando como segundo punta por detrás de Ramírez y articulador por derecha e izquierda, convertía la jugada en una acción precisa, suntuosa y peligrosa. Los aficionados con conocimiento por experiencia, y hasta los niños que alternaban el juego simbólico en la tribuna con momentos de enfoque en el campo buscando a Luisito, sabían de la inminencia del gol por Nacional, pero, básicamente, por Suárez.

Hace minutos que Luis Suárez ha vuelto a jugar por el campeonato Uruguayo. La vibra de la tribuna se mezcla con la imponencia de lo que vendrá. En el banderín del córner el floridense Brian Ocampo que 10 años atrás, cuando recién empezaba a jugar fútbol de 11 allá en Florida, en la cancha de Quilmes y jugaba a ser Suárez, lo mira, le arquea las cejas y patea un córner como si fuese un pase de los tomá y hacelo, para que el 9 haga el movimiento perfecto con su torso y su cabeza, para hacer explotar las redes y al Parque Central.

El gol, el 3-0, el retorno del símbolo que más identifica al 9 encuadran el momento justo de la noche.

Cuando Miguel Pastorino presente en el 2030 Fechas Pasadas, todos recordaremos el momento de ese gol –retorno de Luis Suárez, y algunos dirán que sabían que eso sucedería. El resto, fue con seriedad, una forma de ensayar, ajustar y fundamentalmente intentar dar ritmo de partido a Suárez que sobre el final del partido pateó un penal que fue brillantemente atajado contra el palo por Machado.

Hubo tiempo para otras como una impresionante volea de Luis que Machado sacó increíblemente del ángulo. La excelencia, y la experiencia de Luis Suárez disimulan su falta de fútbol de competición, e imanta indisimuladamente el juego y la pelota hacia él.

La gente fue a eso, la gente prendió la tele por eso, la gente sintonizó la radio por eso, por Suárez, y por ello con su cariz de semihéroe, un humano con aciertos y errores, pero con un liderazgo épico por su juego, por sus goles y en definitiva por su ser, la sensación final fue de fiesta, de éxito. Sí, ya sé que no era la Sudamericana, no era Goainiense, era Rentistas, el penúltimo del Uruguayo, pero los cracks, los héroes, los líderes no precisan de un contexto de élite para que sea histórico, porque los históricos son ellos. Bienvenido Suárez de nuevo al fútbol uruguayo.

Detalles Campeonato Clausura 2022–Segunda fecha Estadio : Parque Central

Árbitros : Esteban Ostojich, Pablo Llarena, Marcos Rosamen Nacional (3) : Sergio Rochet; José Luis Rodríguez (62’ Camilo Cándido), Mathías Laborda, Mario Risso (72’ Leonardo Coelho), Leandro Lozano; Yonatan Rodríguez (46’ Joaquín Trasante) , Diego

Rodríguez; Brian Ocampo (67’Diego Zabala), Franco Fagúndez (46 Luis Suárez), Alex Castro; Juan Ignacio Ramírez. Entrenador : Pablo Repetto Rentistas (0) : Lucas Machado, Lucas Couto (46’ Franco Pérez), Fabricio Buschiazzo, Gonzalo Risso, Marcos Pinto; Cristian González (46’ Jim Morrison Varela), Gonzalo Andrada, Nicolás Queiroz (72’ Nicolás Prieto), Matias Rigoletto (46’ Hugo Silveira) ; Mathías Acuña(86’ Nicolás Fernández), Maximiliano Juambeltz Entrenador : Leonel Rocco. Goles : 3’ José Luis Rodríguez (N), 41’ Juan Ignacio Ramírez (N), 57’ Luis Suárez (N) Nota : a los 84’ Lucas Machado ®, le atajó un penal a.

