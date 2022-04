Comunidades de Guasipati con problemas en los servicios básicos

Entornointeligente.com /

Upata. – Los pobladores del municipio Roscio, han denunciado muchas veces sobre los problemas que presentan, desde calles en mal estado, hasta el problema de agua potable con el que cuentan desde hacen varios años, por tanto, hacen el llamado a los gobernantes de turnos atender sus solicitudes para que las familias puedan vivir dignamente y sin debilidades.

Alfredo Salazar, residente en el municipio manifestó que muchas comunidades no cuentan con agua potable, «varias familias han tenido que construir pozos profundos para poder contar con el beneficio, otros no tienen las herramientas ni el espacio para hacerlo, en otros casos, los habitantes han tenido que comprar el vital líquido a precios elevados y muchos no cuentan con recursos para hacerlo».

Igualmente, el problema del pésimo estado de las vías es otra debilidad que debe ser atendida, puesto, que existen calles con grandes huecos, zanjas y aguas acumuladas, «se ha solicitado la reparación de las arterias viales, esperamos que la gestión actual coloque asfaltado en aquellas vías que nunca han sido atendidas», indicó Salazar.

Alumbrado y limpieza

También, Paula Cordero, añadió que es necesario el alumbrado en los sectores, y para eso es necesario realizar la sustitución de lámparas en los postes, aunado a esto, un plan de mantenimiento y limpieza en todo el municipio, «sabemos los trabajos que el alcalde está realizando, por esto pedimos que visite las comunidades».

Indira Zamora

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com