Comunidades comarcales exigen la construcción de la carretera que le prometieron

Docentes, estudiantes y residentes de Salto Dupí cerraron hoy , martes la v ía Interamericana, a la altura de la comunidad de Salimín en el distrito de San Félix en la p rovincia de Chiriquí, a fin de exigirle a l Ministerio de Obras Públicas que cumpla con el acuerdo firmado hace un año, donde se comprometieron en construir 8 kilómetros de carretera que beneficia tres comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé.

La protesta se trasladó hoy a la vía Interamericana después que ayer, lu nes, cerraron la carret era de acceso a la comarca y no recibieran respuesta del ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena.

Los manifestantes procedieron desde tempranas horas a cerrar la vía hasta que reciban respuesta al acuer do firmado el año pasado después de varias protestas.

La me dida se mantendrá hasta que una autoridad con mando dentro del Ministerio de Obras Pública s llegue al lugar y les dé una respuesta positiva.

