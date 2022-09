Comunidade Israelita do Porto garante que Governo acelerou processo de naturalização de Abramovich

Entornointeligente.com /

O gabinete do primeiro-ministro, António Costa, e os anteriores ministros da Justiça, Francisca Van Dunem, e da Economia, Pedro Siza Vieira, negam qualquer envolvimento ou interferência no processo de naturalização de Roman Abramovich, ao abrigo da lei dos sefarditas. Numa longa queixa enviada esta semana à Procuradoria Europeia, a Comunidade Israelita do Porto (CIP) diz-se vítima da «maior conspiração anti-semita do mundo» e revela que o anterior Executivo «acelerou o pedido» do oligarca russo, por considerá-lo «um caso de interesse nacional.»

